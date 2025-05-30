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南電第2季業績指引優於預期 法人估今年 EPS 1.7元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

南電（8046）在近日股東會中，給出的第2季業績指引中，營收有望呈低雙位數成長，優於日前給出的中個位數成長的看法，法人機構指出，主要是看到部分客戶因應關稅戰提前備貨，使ABF載板稼動率來到50%以上，BT載板則達75%以上，皆較日前看法更佳。

不過，因匯率影響，南電認為毛利率較第1季的成長空間可能有限下，分析師給予上調第2季營收、但下調毛利率看法，預估單季營收94億元，季增11.1%、年增15.7%，毛利率5.5%，稅後純益3,521萬元，季減83%、年減70.3%，每股獲利（EPS）為0.05元。

展望2025年，南電受惠載板谷底復甦，營收、毛利率可望較2024年明顯成長，然因匯率影響，因此，分析師暫下調逐季毛利率表現，整體預估全年營收368億元，年增14%，毛利率7.3%，稅後純益11.2億元，年增16倍，EPS為1.7元。

營收 毛利率

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