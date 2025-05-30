長榮、陽明股利配發 不變

貨櫃三雄長榮 （2603）、陽明及萬海昨（29）日同步舉行股東會，隨著紅海危機帶動去年獲利大好，長榮海運股東希望能改為季配息的方式，陽明的股東則提案提高股利。不過長榮海運認為，全球海運市場變動大，不適合改為季配息；陽明海運也以長期發展支本資出增加為理由，也未通過調高股利案。

長榮海運2024年稅後純益1,394億元，每股純益64.87元，股東會昨日通過配發現金股利32.5元。有股東提出希望能將目前的年配息政策改為季配息，長榮回應說明，經綜合考量後，認為目前外在環境變動鉅大的狀況下，仍以年度盈餘分配的方式，較能兼顧公司發展並確保股東長期的權益。

長榮進一步說明，採年配息時，除息當日股價減幅較大，雖股價短期填息的壓力相對也大，若公司營運狀況佳仍可順利填息，故填息能力乃是取決於公司獲利能力和市場對未來經營表現的信心，經營團隊也會努力提升經營績效以回饋股東。

陽明海運2024年合併營收達2,227億元，稅後純益642億元，每股純益18.38元，股東會通過配發每股現金股利7.5元。會中也有小股東提問，海運市場今年展望不錯，是否可將每股配發現金股利提高到10元。

陽明董事長蔡豐明回應，陽明一項重視對股東回饋，公司決議今年配發7.5元，是考量長期發展並兼顧股東利益，因此仍維持這樣的配發金額。陽明也完成獨立董事補選，由蔡宗倫當選獨立董事。