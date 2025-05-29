艾美特多路並進 拚轉盈
家電廠艾美特（1626）董事長史瑞斌昨（29）日股東會後受訪指出，儘管市場普遍觀察到消費力道減緩，艾美特積極應對挑戰，正透過開發個人化產品等多項策略調整，目標全年轉虧為盈。
史瑞斌表示，中國大陸內銷市場雖面臨消費謹慎，但深圳等主要城市民生消費動能仍活躍，因此艾美特重心轉為年輕化產品線，如具反向吸力手持風扇，並開發個人化產品。
他坦言，今年首季受到市場競爭使產品均價下調5至10個百分點，但精準定位與創新的策略，使銷售量未減，預期第2季旺季後銷售將有所改善。
外銷代工業務方面，史瑞斌直言，面對激烈價格競爭，部分訂單利潤空間極為壓縮，公司將更審慎評估訂單，避免承接毛利率過低的業務，以保護整體獲利能力。
為拓展未來成長動能，艾美特正積極研究散熱解決方案，特別是針對中國大陸電子產業所需的「伺服器風扇」，目前相關產品已進入測試階段，預計明年有望切入市場。
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