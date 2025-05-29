泰山2025年獲利 拚成長雙位數
泰山（1218）昨（29）日召開股東會，公司表示，未來將聚焦三大動能，包括消費食品、食糧事業、國際布局，今年營收、獲利挑戰雙位數成長。
泰山去年營收106.82億元，受惠於產品結構優化及生產效率提升，營業獲利穩健回升；稅後純益達7.42億元，轉虧為盈；稅後每股純益（EPS）為1.53元。董事會決議配發現金股利共6.74億元，每股發放1.35元股利。
泰山表示，2024年國內的通膨放緩、外貿逐步回升、內需穩定，經濟維持擴張，但國外在地緣政治衝突下，引發國際經濟之間的動盪。今年為泰山75周年，今年將聚焦「消費食品事業」、「食糧事業」、「國際事業」三大領域，增大研發投資，提升核心品類的競爭力。
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