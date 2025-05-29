中工股東會／「陶朱隱園」祭低樓層每坪300萬起 下半年有望報佳音

中華工程（2515）29日股東會由董事長周志明主持，會中承認去年年報，並通過每股配發0.5元股票股利。

今年農曆年後正式開賣的「陶朱隱園」，祭出低樓層每坪300萬元起。中工表示，在每戶土地持分約60坪，且社區擁有超過2,000坪生態庭園，及50坪空中花園亮點下，目前平均每周約有6至8組客戶參觀，引起不少潛力買家興趣，下半年有望有好消息。

針對新北市捷運環狀線受2024年4月3日地震影響產生相關損失，雙北市擬向中工求償，中工重申，全案「按圖施工」，公司始終重視施工品質與公共安全，但尊重雙北市採取法律途徑，將配合釐清責任歸屬，並接受司法調查以期還原真相。

中工表示，目前在手承攬工程合約總價約達1,530億元、980億元待執行；其中「中工雲宇宙AI園區」今年7月完成外觀後，將進行後續內裝工程，預計2026年第2季拿使照，每坪售價約55萬元起。

中工指出，台北市指標都更案「鳴森大苑」（碧硯閣及鳴森苑）位於台北市民生社區，以三大房為主做規劃，每坪開價約150至160萬元起。