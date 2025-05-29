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遠東新擴建美國第三廠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

遠東新（1402）昨（29）日舉辦股東會，由於董事長徐旭東因感冒不能出席，由副董事長席家宜主持。他表示，遠東新目前在美國已有化纖廠（PET）及瓶用粒廠，第三座廠房已動工興建，目前建造進度約完成六成，後續工程則需視美國關稅政策走向而定。若關稅問題獲得確定，下半年將立刻啟動剩餘四成工程。

此外，近期台幣升值，遠東新豐厚的資產題材也成為市場關注焦點。遠東新指出，目前在台灣持有56萬坪土地，其中投資性不動產帳面價值約1,300億元，以「台北遠東通訊園區」為例，該區域興建研發大樓與住宅大樓，吸引Google等國際企業進駐，具備可觀的開發潛力與租金收益。

席家宜表示，遠東新近十年投資重心從中國大陸和台灣逐步轉向日本、美國及東南亞，海外比重逐漸高於台灣。這一布局是因應市場需求與地緣政治變化。

遠東新 董事長 美國

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