中鋼4月轉虧 緊盯後市
中鋼（2002）昨（29）日公布，4月稅前虧損2億元，與去年同期相比由盈轉虧；累計今年前4月稅前盈餘9.1億元、年減57%。隨著美國關稅風暴發展，加上新台幣匯率波動，經濟變數複雜糾結，後續鋼市變化仍待觀察。
中鋼指出，4月個體(非合併)鋼品銷售量69萬餘公噸，今年前4月累計鋼品銷售量為247萬餘公噸。
受到鋼鐵銷售單位毛利減少影響，中鋼4月營業損失2.4億元，月減164%、年減197%；稅前虧損2億元，月減149%、年減130%。今年前4月中鋼合併營業利益11億元、年增10%；合併稅前盈餘9.1億元、年減57%。
中鋼分析，4月鋼鐵銷售量增加，致營業收入比3月增加，但鋼鐵業單位毛利減少，加上中能風場發電度數降低，造成4月的營業利益及稅前盈餘比3月減少。
今年前四月累計合併稅前盈餘較去年同期降低，主要是鋼鐵業銷售單價及數量減少，致營業收入衰退。
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