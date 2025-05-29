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皇昌擴展海陸事業版圖

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

皇昌營造（2543）昨（29）日宣布，全力拓展海陸事業版圖，新增兩艘船舶後推升機隊達42艘，成為國內最大全能海事工程船機隊，揮軍液化天然氣接收站百億市場商機；陸域方面，皇昌也將跨入建築開發領域，新設開發投資部、積極投入都更，讓集團布局更全面多元化。

皇昌營造昨日召開股東會，由董事長江程金主持，會中承認去年年報，並通過每股配發0.3元現金、1.7元股票，合計共2元股利，依昨收盤價90元計算，後續填息後、現金殖利率估約0.3%；皇昌營造表示，接下來集團營運將以海陸並進、全力拓展事業版圖。

皇昌營造表示，海域部分，高挑戰性的海事工程近六年來成為集團發展重心，近期在新增兩艘專業海事船舶-先進拋實設備和自動化系統操作的「皇昌99號」拋石船、國內最大馬力「皇昌66號」拖船後，不僅船機陣容高達42艘，且涵蓋浮沉台船、拋石船、工作平台船、預拌混凝土船等多元船型和精密設備，成國內最大全能海事工程船機隊，有利未來在海事工程發展更有優勢。

陸域方面，皇昌營造指出，為擴大集團版圖，建構全方位營建體系，集團新設「機電部」與「開發投資部」；其中「開發投資部」鎖定雙北市老屋、積極投入都更市場，也代表集團從公共工程市場、擴大跨入民間建築開發領域。

原有公共工程事業部分，皇昌營造表示，在宏昌加入、建築開發拓展、海事工程船機陣容壯大下，未來集團布局更將全面多元化。

台船

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