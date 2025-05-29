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皇昌股東會／股東會通過配發2元股利 現為國內最大全能海事工程船機隊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「皇昌100號」為國內首艘自製之海上預拌混凝土船。皇昌提供
「皇昌100號」為國內首艘自製之海上預拌混凝土船。皇昌提供

皇昌營造（2543）29日股東會由董事長江程金親自主持，會中承認去年年報，更通過每股配發0.3元現金、1.7元股票，合計共2元股利；皇昌營造表示，接下來集團營運將海陸並進、全力拓展事業版圖。

海域部分，皇昌營造表示，高挑戰性的海事工程近六年來成為集團發展重心，近期在新增兩艘專業海事船舶──「皇昌99號」、「皇昌66號」，推升皇昌海事船機陣容高達42艘，且涵蓋浮沉台船、拋石船、工作平台船、預拌混凝土船等多元船型和精密設備，成為國內最大全能海事工程船機隊，有利未來在海事工程發展更有優勢。

皇昌營造指出，「皇昌99號」拋石船擁有先進拋石設備和自動化系統操作，該落管拋石船是由荷蘭專業海事設計公司操刀，並委由新加坡造船商、耗時三年打造而成，在今年正式加入集團船機隊，該船可於深水環境中進行高精度之水下拋石作業。

至於「皇昌66號」，皇昌營造表示，該船具備12,000匹馬力，是目前國內馬力最大的拖船；該船具備長程遠洋拖航能力，並適用於緊急救援任務。

值得注意的是，皇昌更結合子公司和昌國際旗下四座預拌混凝土廠、年產能達150萬立方米的供料優勢，搭配海上專用預拌船「皇昌100號」，串聯成海上預拌混凝土供應鏈，不僅打造高機動性的供料效率與作業彈性，更擘劃「一條龍垂直整合」之工程藍圖。

皇昌營造29日股東會由董事長江程金親自主持，會中承認去年年報，更通過每股配發0.3元現金、1.7元股票，合計共2元股利。皇昌提供
皇昌營造29日股東會由董事長江程金親自主持，會中承認去年年報，更通過每股配發0.3元現金、1.7元股票，合計共2元股利。皇昌提供
「皇昌66號」拖船具備12,000匹馬力，是目前國內馬力最大的拖船；該船具備長程遠洋拖航能力，並適用於緊急救援任務。皇昌提供
「皇昌66號」拖船具備12,000匹馬力，是目前國內馬力最大的拖船；該船具備長程遠洋拖航能力，並適用於緊急救援任務。皇昌提供
「皇昌99號」落管拋石船擁有先進拋實設備和自動化系統操作，該落管拋石船是由荷蘭專業海事設計公司操刀，並委由新加坡造船商、耗時三年打造而成。皇昌提供
「皇昌99號」落管拋石船擁有先進拋實設備和自動化系統操作，該落管拋石船是由荷蘭專業海事設計公司操刀，並委由新加坡造船商、耗時三年打造而成。皇昌提供

股東會 台船

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