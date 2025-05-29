皇昌股東會／股東會通過配發2元股利 現為國內最大全能海事工程船機隊

皇昌營造（2543）29日股東會由董事長江程金親自主持，會中承認去年年報，更通過每股配發0.3元現金、1.7元股票，合計共2元股利；皇昌營造表示，接下來集團營運將海陸並進、全力拓展事業版圖。

海域部分，皇昌營造表示，高挑戰性的海事工程近六年來成為集團發展重心，近期在新增兩艘專業海事船舶──「皇昌99號」、「皇昌66號」，推升皇昌海事船機陣容高達42艘，且涵蓋浮沉台船、拋石船、工作平台船、預拌混凝土船等多元船型和精密設備，成為國內最大全能海事工程船機隊，有利未來在海事工程發展更有優勢。

皇昌營造指出，「皇昌99號」拋石船擁有先進拋石設備和自動化系統操作，該落管拋石船是由荷蘭專業海事設計公司操刀，並委由新加坡造船商、耗時三年打造而成，在今年正式加入集團船機隊，該船可於深水環境中進行高精度之水下拋石作業。

至於「皇昌66號」，皇昌營造表示，該船具備12,000匹馬力，是目前國內馬力最大的拖船；該船具備長程遠洋拖航能力，並適用於緊急救援任務。