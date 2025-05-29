宇隆股東會／全面改選董事 公司派拿下過半席次繼續掌控經營權

伸興（1558）旗下子公司宇隆（2233）29日召開股東常會，全面改選9席董事（含3席獨董），公司派最後拿下5席董事、1席獨董的過半席次，伸興確定繼續掌握宇隆經營權；而大股東程泰機械（1583）則拿下1席董事及2席獨董。

宇隆股東常會並通過配發7元現金股利，配發率63.9%，以今天收盤價161.5元計算，現金殖利率4.33%。宇隆強調，董事全面改選展現集團化升級決心，旗下自有品牌TUF ONE行星減速機，未來將鎖定人形機器人與電動垂直起降飛行器（e-VTOL）新藍海，助營運邁向下一個里程碑。

今天的改選結果，新當選董事包括伸興工業代表人劉俊昌、林志誠、劉棟樑、蔡崇廷、蔡銘東，以及程泰機械代表人楊丞鈞。3席獨董則為伸興提名的施芸婷，以及程泰機械提名的易昌運、薛富盛。

宇隆去年合併營收36.59億元、年增9.6%，創歷年新高。受惠於汽車、醫療產品穩健成長，以及自行車產業逐步回溫，公司各產品線表現均衡，加上母公司伸興充分的授權與支持，加速內部開拓自有品牌TUF ONE行星減速機系列產品，帶動營運穩健成長。

宇隆去年營業毛利率達37.18%，較2023年增加4.48個百分點，稅後純益6.58億元、年增24.1%，每股稅後純益10.96元，亦創下歷年最佳紀錄。

展望2025年，伸興集團維持審慎看法。伸興董事長林志誠表示，面對近期全球產業供應鏈重組、關稅政策變動等各項不確定性因子，集團仍謹慎因應。

憑藉伸興、宇隆長期以來佈局在台灣、大陸、東南亞等多地的生產基地配置，配合客戶在地化生產、訂單與拉貨需求，發揮區域化製造調整能力，確保穩定供貨與成本優勢，助力未來營運邁向下一個成長的里程碑。

林志誠表示，隨著全球智能化浪潮加速，宇隆也將積極佈局人工智慧（AI）與高階應用市場，作為未來成長的核心驅動力。

旗下自有品牌TUF ONE行星減速機已成功切入精密加工與自動化設備領域，並將進一步拓展至人形機器人與電動垂直起降飛行器（e-VTOL）等高潛力應用，掌握次世代智能製造商機，將有助挹注未來營收表現，並提升營運規模。