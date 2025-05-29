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長榮航太股東會／通過配發現金股利4.5元 並改選董事

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮航太（2645）29日舉行股東會，會中通過配發現金股利4.5元，同時改選董事。獨立董事全數連任，新選任董事部分計有立榮航空代表人柯麗卿、蔡大煒與長榮航空（2618）代表人謝新文。股東會後董事會選出黃南宏繼續擔任董事長

長榮航太維修業務占營收仍維持8成、製造業務占2成；其中，維修機體的業務總營收80%中的60%是機體維修為主；製造業務占比為20%，引擎占製造業務的比重達85%。看好2025年增加不少新客戶，商用機市場需求持續增加，國防及太空市場也表現不錯，對於今年營運展望有信心。

對於未來營運展望，總經理謝新文表示，美國啟動關稅戰後，航空業營運增添不確定性，貨運短期內因關稅豁免期內急單湧現，但下半年可能放緩；客運短期穩定，景氣變化影響旅遊意願，需要一段時間觀察，且客貨運景氣循環，通常要9-12個月後才會反映到實際維修需求，對於今年的產能提升及維修需求成長仍保持密慎樂觀。

長榮航太2025年第1季營收41.9億元，較去年同期增加13.29%；本期淨利5.58億元；稅後純益5.58億元，年增率9.6%，每股盈餘1.49元。

長榮航空 董事長

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