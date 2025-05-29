建大股東會／董事長楊啟仁：6月起汽車輪胎漲價 有效反應關稅成本

輪胎大廠建大（2106）29日股東會，會中通過去年財報及盈餘分配案，去年EPS 1.3元，配發每股1.1元現金股利。

董事長楊啟仁表示，目前美國關稅政策對公司影響相對有限，尤其美國多家汽車輪胎相繼調漲7至12%，建大已宣布6月1日調漲輪胎售價10%，將有效反應汽車相關關稅提高的成本，整體關稅對建大影響有限。

相對之下，匯率影響會較大，從美元匯率33到30已差了一成，估4-5月應會帶來匯損，後續公司將密切關注關稅及匯率上的變動，並加強產品組合，以創造差異化為目標。

楊啟仁表示，美國總統川普祭出的關稅政策則是目前市場最大變數，因此公司將密切關注關稅變化，並與美國客戶保持順暢溝通、加強產品組合，同時積極提升各工廠生產能力，如自動化生產及生產即時監控系統等，以提高品質及增加多元化之彈性。

不過，匯率則對公司影響較大，因公司為美元報價，故4-5月恐有匯損，但如能撐過短期匯率衝擊，且後續匯率能在30元附近持穩有撐，就會好一點。

就各產品線狀況而言，自行車胎與機車胎，都沒有美國在地製造廠商的競爭，對建大的影響相對有限。自行車胎方面，客戶拉貨狀況已有比過往幾年佳，估2025下半年、2026年自行車市場會有緩步復甦跡象。

汽車胎部分，因建大汽車胎在美國有新產品研發中心，所以這領域新產品開發速度快，但由於4月2日起，川普已對進口至美國的汽車徵收25%關稅，也讓公司在美國生產成本上升，因此公司已宣布自6月份起，將售價調漲10%。

但因競爭對手同時也已調高售價反應成本，可以預期未來建大在美國的汽車輪胎市占率將可維持，而提高的關稅成本，也可有效轉嫁。