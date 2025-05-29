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太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

中鋼前四月合併稅前淨利9.1億元 年減57%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼公司。聯合報系資料照
中鋼公司。聯合報系資料照

中鋼（2002）2025年累計前四月合併營業收入1,134.1億元；合併營業利益11億2,806萬4千元；合併稅前淨利9億1,813萬9千元。4月鋼品銷售量為694,575公噸；今年累計前四月鋼品銷售量為2,475,495公噸

中鋼表示，4月合併稅前淨損較3月淨利不利，主要是鋼鐵業銷售量增加，致營業收入增加；惟鋼鐵業單位毛利減少，且中能風場發電度數減少，致營業利益及稅前淨利減少。

前四月累計合併稅前淨利較去年同期減少，主要是鋼鐵業銷售單價及數量減少，致營業收入減少；惟中能風場發電度數增加，致營業利益增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收入減少。

中鋼表示，美國在關稅政策談判上已與英國達成協議、中國大陸部分則先行恢復10% / 30%稅率，以利後續談判，經濟不確定性有望逐步趨緩；惟聯準會仍維持利率穩定基調並示警經濟風險，IMF將今年全球經濟成長率由3.3%下修為2.8%。

鋼鐵產品部份，目前美國出廠價格略為回檔，歐洲需求復甦緩慢導致當地買氣保守觀望，亞洲地區鋼價則尚呈弱勢盤整態勢；但中國大陸則在其央行降準降息釋放人民幣1兆元資金下，有利支撐當地市場需求；台灣方面近期則因新台幣大幅升值走勢，衝擊下游加工業外銷接單，影響國內出口動能，後續鋼市變化仍待觀察。

中鋼2025年4月業績。中鋼／提供
中鋼2025年4月業績。中鋼／提供

鋼鐵

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