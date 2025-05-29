中鋼前四月合併稅前淨利9.1億元 年減57%

中鋼（2002）2025年累計前四月合併營業收入1,134.1億元；合併營業利益11億2,806萬4千元；合併稅前淨利9億1,813萬9千元。4月鋼品銷售量為694,575公噸；今年累計前四月鋼品銷售量為2,475,495公噸

中鋼表示，4月合併稅前淨損較3月淨利不利，主要是鋼鐵業銷售量增加，致營業收入增加；惟鋼鐵業單位毛利減少，且中能風場發電度數減少，致營業利益及稅前淨利減少。

前四月累計合併稅前淨利較去年同期減少，主要是鋼鐵業銷售單價及數量減少，致營業收入減少；惟中能風場發電度數增加，致營業利益增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收入減少。

中鋼表示，美國在關稅政策談判上已與英國達成協議、中國大陸部分則先行恢復10% / 30%稅率，以利後續談判，經濟不確定性有望逐步趨緩；惟聯準會仍維持利率穩定基調並示警經濟風險，IMF將今年全球經濟成長率由3.3%下修為2.8%。