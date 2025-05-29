三商壽股東會／董事長翁肇喜：努力私募、發債 爭取盡速達標

三商美邦人壽（2867）29日召開股東常會，會中通過2024年虧損撥補承認案、營業報告書及財務報表承認案，同時亦通過以私募方式擇一或兩者以上搭配發行普通股、特別股或國內可轉換公司債之籌資案。

三商美邦人壽2024年底總資產達新台幣1.63兆元，較2023年底成長約6.8%，業主權益為 414.27億元，較2023年底增加14.86億元，稅後純益21.75億元，轉虧為盈，每股稅後純益為0.42元。2024年新契約保費收入321.97億元，總保費收入約1099.59億元，累計排名第7名。

董事長翁肇喜表示，2024年在全球金融市場政治、利率、貨幣政策等因素推動，並結束反向 ETF 投資所產生的影響，投資績效漸趨穩定，在全體經營主管團隊及所有同仁盡心努力，公司已轉獲利營運穩健前行；面對仍維持在高檔的避險成本，公司靈活調整外匯避險比率及配置，有效降低整年度避險成本；在不動產投資方面，公司除透過高達 9 成的整體出租率帶來長期且穩定的租金收入外，亦參與投資極具發展潛力的南港調車場案。面對全球市場的不確定性仍可能對投資組合產生影響，公司將持續優化資產配置。

在業務方面，三商壽發展策略主要著重保障型及投資型商品的開發，並推動銷售高CSM 商品如健康險與傷害險，2024年此類商品銷售較2023年成長12.2%，有顯著成長表現佳，除延續既有商品策略外，隨超高齡社會來臨、民眾醫療保健意識抬頭，亦提供差異化商品，2024年已完成開發新版本變額年金、新版美元利變等商品，同時也更新檢視核保規則，同時達致補足保戶各階段需求缺口與拓展新舊客群之目標。

針對三商壽2024年底資本適足率自結數為136.7%，未達法定標準，翁肇喜說，但公司已依提報主管機關之改善計畫，完成現金增資39.3億元、次順位債25億元，其餘尚未完成之私募負債型特別股及次順位債發行額度，努力持續進行中，爭取能盡速完成、達到法定標準。投資部門亦持續在資本市場變化中尋求機會以提升投資收益，定期於監控會議中報告改善計畫執行情形，持續優化財務、厚實資本、創造投資獲利操作空間。

展望今年，翁肇喜表示，2025年營業目標參酌以往年度業務成長情形，衡量各項有關因素及預測未來業務發展趨勢，審慎擬定業務目標為總保費收入新台幣1,007.20億元。

三商美邦人壽將持續深化五大策略重點：「穩健財務、專精通路、數位轉型、擦亮品牌、贏得客戶」，為順利接軌IFRS17會計準則及ICS新風險清償能力指標，在財務方面，著重強化體質並厚實資本，同時透過調整投資策略來降低市場波動風險，以期獲得更穩定的收益，提升整體獲利能力及淨值。

翁肇喜並對台灣保險市場表現進行分析，他說，壽險業總保費較去年同期呈現成長態勢。就商品結構而言，投資型商品受惠於市場多頭行情及客戶對新制的熟悉度提升而有所成長；利變型商品則因美元高利率環境，各家公司透過調升宣告利率維持商品競爭力；保障型商品及傳統型保單也都有不錯表現。因此三商壽將持續推動保障型及投資型商品的銷售，並提供差異化的產品服務，以提高死差益及費差益等利源收入，強化產品在市場上的競爭優勢。