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台產股東會／通過30%現金減資 現金股利2元、7月11日發放

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣產物保險（2832）29日召開114年股東常會，通過多項攸關公司治理與股東權益的重要議案，內容包括辦理30%現金減資、每股預計退還現金3元，另每股配發現金股利2元，以及發放董事與員工酬勞各達新台幣3,625.9萬元，充分展現公司穩健經營成果與對股東及員工權益的重視。

本次現金股利的除息相關日期也已敲定，除息交易日為114年6月16日，最後過戶日為6月17日，停止過戶期間為6月18日至6月22日，除息基準日為6月22日，現金股利發放日則訂於7月11日。

此次股東會的重頭戲為辦理現金減資案，台產預計銷除股份1億866萬股，減資金額約為新台幣10.87億元，實收資本額將由36.22億元降至25.35億元，減資比率約為30%。每股預計退還現金3元，換股比例為每仟股換發新股700股，畸零股部分則將以現金折付或由特定人承購。

台產表示，減資目的在於強化資本結構與資金運用效率，有助提升股東報酬指標如股東權益報酬率（ROE）與每股盈餘（EPS），並不影響公司營運穩健與財務穩定。 至於減資基準日，則待主管機關核定後依規定辦理。

根據113年度財報顯示，台產全年營收達73.4億元，稅後淨利達11.62億元，每股盈餘3.21元創新高。

為回饋股東支持，董事會決議配發每股現金股利2元，總金額達7.24億元，為近14年以來最高配息水準。

除了獲利與股利分配，台產亦重視公司治理與員工激勵機制，股東會通過113年度酬勞分派案，核定董事與員工各分配酬勞3,625.9萬元，強調公司願與員工共享營運成果，進一步提升整體競爭力與向心力。

此外，台產也同步推進永續發展策略，此次股東會完成修正「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」，並提報股東會備查，展現公司對ESG（環境、社會與公司治理）原則的高度重視與積極落實，邁向更具韌性與永續價值的經營目標。

股東會 股利 減資

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