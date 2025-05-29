快訊

記得帶傘！15縣市大雨特報「1地防豪雨」下周再迎鋒面全台溼答答

2監委曾挺彈劾公務車私用官員！今帶頭違法 媒體人嗆有廉恥就辭職

奪49條人命太魯閣號案二審宣判 包商李義祥結果出爐、移工仍無罪

泰山股東會／聚焦三大動能 營收、獲利穩健成長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
泰山29日舉行股東會，聚焦三大動能，營收、獲利穩健成長。泰山／提供
泰山29日舉行股東會，聚焦三大動能，營收、獲利穩健成長。泰山／提供

泰山（1218）29日召開股東會，泰山表示，未來將聚焦三大動能，包括消費食品、食糧事業、國際布局，今年營收、獲利挑戰雙位數成長。

泰山去年營收達106.82億元，受惠於產品結構優化及生產效率提升，營業獲利穩健回升；稅後純益達7.42億元，年增8.2億，轉虧為盈；每股盈餘（EPS）為1.53元，優於去年的-0.17元。董事會決議配發現金股利共6.74億元，每股發放1.35元股利。

泰山進一步表示，2024年國內的通膨放緩、外貿逐步回升、內需穩定，經濟維持擴張，但國外在地緣政治衝突下，引發國際經濟之間的動盪。

泰山指出，公司在經營環境變化不確定的情況下，持續調整產品結構且生產效率的提升，使得毛利率回升且費用控制得宜，讓公司獲利持續穩定成長。

今年為泰山75周年，儘管面臨環境的諸多挑戰，泰山將秉持創造本業獲利的目標，期待與股東共榮共好。

展望2025年，希望透過即時經營數據管理、產業設備升級優化生產效率、秉持食品安全以及研發ESG產品並逐步達成零碳排目標；並持續提升油脂事業及食品事業之銷售目標。將聚焦「消費食品事業」、「食糧事業」、「國際事業」三大領域，增大研發投資，提升核心品類的競爭力。

其中「消費食品」事業群以「自然、真實」為品牌核心理念，從油品、水品、點心、果茶、仙草等五大重點核心品類持續優化，並結合獨家研發技術，推出創意新品。

「食糧事業」方面，將深化商用市場布局。深耕台灣連鎖餐飲及中央廚房的需求，甚或是企業用戶的客製需求，從上游原料供應整合到物流供應體系的精進進行全方位整合。

「國際事業」方面也包含泰山漳州，瞄準全球華人餐飲需求，推動產品出口，強化北美、加拿大的零售通路行銷布建。

泰山

延伸閱讀

持續推動河川整治 新北：打造多元生態永續城市

新北泰山上午大停電2117戶受影響 台電緊急搶修釀災原因曝

泰山經營權之爭爆炒股、買7千萬名畫 前董座800萬交保

豪砸7000萬元購名畫 泰山前董座涉炒股、掏空凌晨移送北檢

相關新聞

雄獅股東會／通過每股配息7.5元 五大主軸啟動轉型

雄獅旅行社（2731）於29日召開股東常會，會中通過2024年財報，全年合併營收283億元，年增30.74%，每股稅後盈...

台灣大股東會 通過現金股息每股配發4.5元 殖利率4%

台灣大哥大今（29）日舉行114年股東會，由董事長蔡明忠親自主持，台灣大透過併購台灣之星，邁入千萬行動用戶的嶄新階段，並...

富邦證輔導 兆聯掛牌上市

富邦證券輔導的兆聯實業（6944）公司，昨（28）日以承銷價每股262元正式掛牌上市，為台股資本市場綠能環保族群注入新動...

中鼎踩雷 小股東輪番提問

中鼎工程（9933）身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴，在昨（28）日股東會受到小股東輪番提問，中鼎董座楊宗興表示，業主...

中橡衝營運 多路並進

國際中橡（2104）昨（28）日召開股東常會，董事長辜公怡表示，2024年國際局勢嚴峻，俄烏戰爭未止、美中貿易衝突升溫，...

森崴開發離岸風電案場

正崴集團旗下再生能源系統廠森崴能源（6806）傳捷報，總經理胡惠森昨（28）日表示，近期已與經濟部正式簽約，取得離岸風電3-2期（約700MW）開發權利，預估一年可生產30億度電，成為台灣儲能與綠電主要供應商，並藉此插旗表後儲能管理市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。