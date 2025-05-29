泰山股東會／聚焦三大動能 營收、獲利穩健成長

泰山（1218）29日召開股東會，泰山表示，未來將聚焦三大動能，包括消費食品、食糧事業、國際布局，今年營收、獲利挑戰雙位數成長。

泰山去年營收達106.82億元，受惠於產品結構優化及生產效率提升，營業獲利穩健回升；稅後純益達7.42億元，年增8.2億，轉虧為盈；每股盈餘（EPS）為1.53元，優於去年的-0.17元。董事會決議配發現金股利共6.74億元，每股發放1.35元股利。

泰山進一步表示，2024年國內的通膨放緩、外貿逐步回升、內需穩定，經濟維持擴張，但國外在地緣政治衝突下，引發國際經濟之間的動盪。

泰山指出，公司在經營環境變化不確定的情況下，持續調整產品結構且生產效率的提升，使得毛利率回升且費用控制得宜，讓公司獲利持續穩定成長。

今年為泰山75周年，儘管面臨環境的諸多挑戰，泰山將秉持創造本業獲利的目標，期待與股東共榮共好。

展望2025年，希望透過即時經營數據管理、產業設備升級優化生產效率、秉持食品安全以及研發ESG產品並逐步達成零碳排目標；並持續提升油脂事業及食品事業之銷售目標。將聚焦「消費食品事業」、「食糧事業」、「國際事業」三大領域，增大研發投資，提升核心品類的競爭力。

其中「消費食品」事業群以「自然、真實」為品牌核心理念，從油品、水品、點心、果茶、仙草等五大重點核心品類持續優化，並結合獨家研發技術，推出創意新品。

「食糧事業」方面，將深化商用市場布局。深耕台灣連鎖餐飲及中央廚房的需求，甚或是企業用戶的客製需求，從上游原料供應整合到物流供應體系的精進進行全方位整合。

「國際事業」方面也包含泰山漳州，瞄準全球華人餐飲需求，推動產品出口，強化北美、加拿大的零售通路行銷布建。