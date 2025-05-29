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艾美特股東會／董座史瑞斌：營運見谷底曙光 跨足散熱市場

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
艾美特於29日舉行股東常會，記者籃珮禎攝影。
艾美特於29日舉行股東常會，記者籃珮禎攝影。

家電大廠艾美特-KY（1626）29日股東常會後，董事長史瑞斌受訪表示，儘管市場普遍指出消費力疲軟，但艾美特在經歷去年全球經濟動盪後，營運已見谷底曙光，今年前四月營收年增10.4%即為明證。公司將透過深化中國大陸市場布局、拓展多元產品線及精實管理，積極應對市場變局。

史瑞斌指出，中國大陸市場雖面臨部分消費力疲軟的挑戰，但他觀察到深圳等一線城市在民生消費方面動能依然強勁。艾美特在內銷市場主打年輕化產品線，例如具備反向吸力功能的「手持風扇」，以貼近年輕族群的消費習慣。

他坦言，雖然整體產品均價因市場競爭壓力下降5至10個百分點，但銷售量並未減少，證明年輕化策略已初見成效。

在出口市場方面，史瑞斌坦言面臨激烈價格競爭，部分代工訂單毛利率已「見骨」，因此公司將更審慎地篩選訂單，避免承接虧損業務。他強調，這雖然可能導致整體營業額略微下降，但旨在確保公司獲利能力。

史瑞斌也透露，為拓展未來成長動能，艾美特正積極研究散熱解決方案，特別是針對中國大陸電子業的「伺服器風扇」，預計明年有望切入市場。他表示，過去接洽的低毛利訂單傷害甚深，艾美特已從中汲取教訓，未來將更注重訂單品質。

談及內部管理，史瑞斌重申公司目標為轉虧為盈，將核心放在生產管理控制與提升效率上，並強調「用人才，而非單純增加人力」。公司將透過產品差異化、功能拓展以及品牌延續性，創造永續經營價值。

此外，公司位於新大樓的辦公室出租業務，目前已出租八成空間，每年可帶來約2,000萬人民幣的收入。 隨著即將於12月通車的捷運，預期該區域的交通便利性將大幅提升，租金收入亦有望進一步上漲。

艾美特董事長史瑞斌於會後受訪，記者籃珮禎攝影。
艾美特董事長史瑞斌於會後受訪，記者籃珮禎攝影。

艾美特 消費

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