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兆豐金法說會／總座張傳章首秀 川普衝擊金融業雙刃劍效應

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

兆豐金控（2886）29日下午召開2025年第1季法說會，由兆豐金新任總經理張傳章主持，張傳章在法說會開場分析指出，今年起全球經濟發展較以往承壓並面臨更多挑戰，川普政府相關關稅政策不但導致全球貿易摩擦升溫，對等關稅政策更為金融業帶來利弊互現的「雙刃劍效應」；一方面，貿易保護主義與產業政策調整使企業經營風險上升，考驗金融機構的授信風險管理能力，另一方面，企業加速美國投資布局所衍生的跨境融資需求，亦創造出新的業務增長動能。

張傳章指出，觀察國內經濟情勢，在良好的就業支撐民間消費下，內需表現穩健，AI帶動新興科技發展則持續推動民間投資動能；外需方面，上半年因關稅豁免期的提前拉貨需求，進出口同步高速成長，預料下半年隨關稅逐步底定，進出口動能比較有可能呈現放緩。

張傳章並表示，近日中美中雙方已達成初步貿易協議，若90天內取得進一步進展，局勢可望緩和。然而，川普政策仍難預測，美方對上千產品加徵關稅的真正挑戰在於企業國際競爭力、價格轉嫁能力與移動力，具競爭力的產品可將漲價轉嫁消費者，否則易被替代，企業更需「移動力」，能在不利環境下迅速轉移產線，這是全球競爭的關鍵指標。

關稅 兆豐金控

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