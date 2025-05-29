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雄獅股東會／通過每股配息7.5元 五大主軸啟動轉型

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅旅行社於29日召開股東常會，會中通過2024年財報，全年合併營收283億元，年增30.74%。（圖／雄獅旅遊）
雄獅旅行社於29日召開股東常會，會中通過2024年財報，全年合併營收283億元，年增30.74%。（圖／雄獅旅遊）

雄獅旅行社（2731）於29日召開股東常會，會中通過2024年財報，全年合併營收283億元，年增30.74%，每股稅後盈餘（EPS）9.81元。股東會同步通過每股配發現金股利7.5元，為歷年次高。

雄獅旅行社董事總經理黃信川指出，展望2025年，雄獅將以「創新前行，佈局未來」為方向，圍繞「主題旅遊」、「國際發展」、「數位創新」、「人才培育」與「永續發展」五大關鍵主軸，描繪未來藍圖，全面推動轉型升級。

展望未來，雄獅將持續關注全球經濟與氣候變遷挑戰，鞏固供應鏈，將綠色永續理念融入產品設計。透過AI賦能與數位化運營，提升服務品質與效率，致力於穩固旅遊產業領導地位，為旅客創造更大價值。

在主題旅遊方面，雄獅持續展開多元化、分眾化的主題產品線，包含登山、滑雪、高爾夫、棒球、馬拉松等，特別是在鐵道旅遊方面，雄獅已將日本作為佈局重點，推出四國三大列車物語、東北EMOTION美食列車、北陸雪月花列車等包列行程；長程鐵道旅行推出瑞士冰河列車、加拿大景觀火車銀楓艙等獲國際肯定的行程；國內部份， 則有獨家運營７列觀光列車，雄獅深耕鐵道旅遊，亦獲得用戶廣泛認同。

在國際發展上，雄獅將以北美（洛杉磯、溫哥華）與亞洲（東京、沖繩）為雙核心驅動，結合全球採購與產品設計優勢，推出涵蓋返鄉探親、跨境商務及高端旅遊的多元產品，同時，將強化高單價高端品牌「璽品Signature」，以滿足市場對深度旅遊體驗的需求。

雄獅深信人才是企業長青的基石，透過員工持股信託與接棒培育計畫，凝聚向心力並傳承核心價值，同時引進跨國人才優化管理。在永續發展上，雄獅繼獲BSI溫室氣體盤查頒證肯定後，再度率先業界取得具體成果，包括於官網揭露永續報告書、獲得TUI旅遊集團東北亞地區首張「永續旅遊供應商證書」、榮獲環境部頒發「銀級環保旅行業」標章，更於2025年1月獲得「GTS綠色旅行標章（Green Travel Seal）」，成為國內首間取得該標章認證的上市旅行社。

雄獅旅行社股東會由董事長王文傑主持，同步通過每股配發現金股利7.5元，為歷年次高。（圖／雄獅旅遊）
雄獅旅行社股東會由董事長王文傑主持，同步通過每股配發現金股利7.5元，為歷年次高。（圖／雄獅旅遊）

雄獅 鐵道 旅行社

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