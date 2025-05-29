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台灣大股東會 通過現金股息每股配發4.5元 殖利率4%

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大上午舉行股東會，董事長蔡明忠（右）、總經理林之晨（左）出席。記者曾學仁／攝影
台灣大哥大上午舉行股東會，董事長蔡明忠（右）、總經理林之晨（左）出席。記者曾學仁／攝影

台灣大哥大今（29）日舉行114年股東會，由董事長蔡明忠親自主持，台灣大透過併購台灣之星，邁入千萬行動用戶的嶄新階段，並提前完成網路整併和系統整合，在Telco+Tech策略推動下，實現合併綜效，去年每股獲利（EPS）4.57元也寫下6年新高，今日股東會同時通過配發現金股利每股4.5元，殖利率達約4%。

台灣大董事長蔡明忠表示，5G開台至今近5年，台灣大合併台灣之星引領電信產業回歸價值競爭，有助於電信業者擴展規模，以更充裕的營運資金，深化投資布局、精進技術實力，為消費者帶來更多優質且差異化的服務。整併完成後，原台灣大用戶可使用的4G與5G頻寬均較合併前增加約7成，而原台灣之星用戶的4G與5G頻寬更是原本的2倍以上，助於提升用戶滿意度。

蔡明忠表示，台灣大以電信服務為基礎，持續拓展5G生態系，設計多元獨門方案，滿足廣大用戶需求；並以科技與創新為核心，與集團各事業體緊密結合，積極布局AI（人工智慧）、mo幣等科技事業，攜手戰略夥伴推動AI時代所帶來的升級應用，透過電信驅動的科技新事業，帶動業務發展，開創電信產業「價值」競爭新格局，為股東、員工、客戶等八大利害關係人創造長期價值。

台灣大加速推動AI及新科技事業，旗下全資子公司富昇數位5月正式推出台灣大虛擬資產交易所（TWEX），為全台首家由大型企業集團投資營運的虛擬資產交易所。同時，台灣大也攜手國內外夥伴，加速AI落地，賦能企業AI即刻升級，與VANTAGE共同合作開發AIDC資料中心，為AI時代與雲端應用發展進行前瞻布局，加速推動AI走向實際應用。

台灣大制定董事會層級的「永續發展委員會」，並實施高階經理人變動薪酬100%與ESG績效連動，落實永續發展，承諾2040年全公司100%使用再生能源（RE100），2050年達成淨零碳排並於2024年即提前6年達成IDC雲端機房100%使用再生能源，綠電使用比例超越原設定的10%目標。亦加入「富邦能源綠能投資平台」，借重泓德能源的技術與經驗，投資380MW光電案場以及開發354MW儲能案場。未來更將積極透過儲能、淨零科技、藍碳等多元綠能技術，擴大潔淨能源布局。

台灣大哥大 AI 4G

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