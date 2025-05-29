台新藥與 Adalvo 簽眼科新藥獨家授權 股價漲停站上季線

台新藥（6838）28日公告，已與歐洲前三大的B2B（企業對企業）藥品公司，同時也是全球性的B2B製藥公司Adalvo Limited簽訂獨家授權協議，授權眼部術後炎症和疼痛治療新藥在歐洲及巴西市場的獨家商業化權利；消息激勵台新藥29日開高後衝上漲停27.85元鎖死，同步收復5日線及季線。

台新藥表示，Adalvo是一家全球性的製藥公司，也是歐洲領先的B2B製藥企業，已推動近1,100項藥品上市，與超過170家商業夥伴合作，並藉此在130多個國家提供涵蓋廣泛適應症與技術的治療方案。

台新藥指出，本次授權協議包括預付款、銷售里程碑及利潤分潤機制，並於協議期間設有其他商業條款。

根據Adalvo的分析，歐洲眼科手術市場在2024年規模已達160億美元，其中德國與英國為最大的市場，預計將在2032年成長至380億美元。白內障手術是歐盟醫院中最常見的手術之一，並帶動對眼科手術後治療的需求。

台新藥說明，巴西市場原商業夥伴Cristalia，由於在去年發生管理層的重大變動並引發研發及註冊工作的重整，因此與Cristalia 已在今年5月完成了授權合約的終止，後續將交由在巴西市場也有強勁實力的Adalvo 進行藥證申請及銷售工作。

台新藥與Adalvo Limited簽署眼部術後炎症和疼痛治療新藥於歐洲及巴西市場的獨家授權合約，依合約除獲簽約金之外，另將分階段取得里程碑金及於合約期間內的其他對價，29日股價以25.95元開高後走高， 衝上漲停27.85元鎖死。