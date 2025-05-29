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製鞋業回暖中！股王來億攻300元、族群一起狂奔

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

輝達「報」喜，台股彈升百點，製鞋股同步跟進表現，股王來億-KY（6890）宣布每股配息9元，並釋出對產業中長期展望樂觀訊號，激勵股價力拚重返300元大關，帶動鈺齊-KY（9802）、志強-KY（6768）、中傑-KY（6965）等多頭同步狂奔，市場氣氛熱絡。

來億公布2024年財報，全年每股盈餘（EPS）達16.13元，營收與獲利雙雙創下歷史新高，股東會也通過每股配息9元，配發率達55.8%。董事長鐘德禮表示，雖然面臨全球關稅與匯率波動挑戰，集團仍看好產業中長期前景，並持續推進產能擴張計畫。

為因應Adidas訂單需求暢旺，來億將投資1億美元在印尼設立第三座「億宥廠」，預計2026年起陸續投產。新產能加入後，整體產量將大幅提升，營運動能同步增強。法人看好，來億將受惠於Adidas與HOKA兩大品牌訂單增長，加上稼動率提升，今年營收與獲利有望再創新高。

鈺齊同樣展現強勁表現，4月營收達14.91億元，月增25.6%、年增39.1%，創下歷年同期第三高；前四月累計營收51.59億元，年增38.2%。公司指出，隨著2025年秋冬鞋款進入拉貨期，產銷動能持續升溫。儘管4月處於傳統淡季，但營收仍繳出年月雙增，顯示已明顯脫離首季低點，成長動能持續延展。

此外，全球足球鞋製造龍頭志強董事長陳維家近日表示，目前品牌客戶下單情況穩健，氣氛正向。隨著美國對等關稅政策逐步明朗，整體產業景氣有望在6月底前趨於清晰，為下半年帶來更多機會。

董事長 營收

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