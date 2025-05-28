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聚陽放緩產能擴張腳步

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聚陽（1477）昨（28）日舉辦股東會，董事長周理平表示，2025年下半年訂單量預計下降，產能擴張將放緩，僅孟加拉與薩爾瓦多新廠維持原計畫，印尼及越南新廠則視訂單回流狀況調整開線進度，保留彈性以應對市場變化。

周理平表示，客戶目前對第3季需求跟第4季的下單是保守的，但這不能反映實際的訂單量，客戶也在等關稅90天暫緩期後的變化，預估等到6月中下旬訊息進一步明確，特別是第4季春季款式訂單，有可能再往上調整。目前整體氛圍相較一個月前稍微樂觀一點，但要恢復像去年第4季到今年第1季那麼大的量，還需要時間。

總經理周心鵬坦言，關稅為成衣業帶來兩大影響，首先，客戶可能會將關稅反映在零售價上，目前已看到客戶有動作，而價格上升，對量勢必帶來一定影響。其次，因目前政策不確定性高，客人下單保守，且因每個國家稅率不同，因此在下單上也更為分散，並往低稅率的國家或地區移動。

聚陽將根據訂單狀況調配產能，全力爭取第4季以後訂單的穩定。

薩爾瓦多 客戶 售價

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