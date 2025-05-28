彰銀法說會／揭四大挑戰 若台幣升值6%衝擊獲利、淨值

彰化銀行（2801）28日召開法說會，指出今年面對美國關稅戰、匯率波動、債市震盪、房市轉弱等四大挑戰，其中以台幣升幅6.6%估將影響彰銀盈餘0.75%、淨值1.46%，彰銀已提出多項因應策略，確保財業務穩健成長。

彰銀首季稅後純益41.35億元，年增8%，每股稅後純益0.37元，主因受惠總放款首季年增8%，又以海外市場放款年增23%為貢獻主力，推升首季淨利息收益年增16%攀升到63.73億元，整體淨收益197.4億元，年增4%。

上半年因關稅提前備貨、支撐經濟動能，但下半年市場需求趨緩，台灣製造業與科技產業恐面臨訂單減少與價格壓力，面臨此一變局，彰銀副總鄧秀娟說，彰銀已超前布署，檢視投資部位、調整資產配置，並協助客戶迎戰關稅衝擊。

彰銀盤點四大挑戰，

展望未來，彰銀強調，將持續關注國際市場動態，包括主要央行的貨幣政策、地緣風險及區域貿易情勢，並動態調整營運策略，提升資產配置彈性與風險控管能力。