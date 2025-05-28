遠東銀法說會／將辦5億股現金增資 持續壯大資本規模

遠東銀行（2845）28日召開2025年第1季法說會，宣布今年營運策略方向將鎖定擴大營運規模、增進獲利能力兩大主軸，並預計最快第2季內辦理5億股現金增資，持續強化資本以利擴張業務，下半年也將擴大導入AI工具提供行員更多使用，務實執行AI數位轉型。

遠東銀行今天法說會，公布2025年第1季總資產達8,540億元，總淨值續增至624億元，資產品質續創歷來最佳紀錄，逾放比僅0.05%，備抵呆帳覆蓋率高達2,354%。獲利方面，第1季稅後純益11.07億元，每股稅後純益（EPS）0.26元，年減約10%。第1季存放比、存放利差均回升，但整體淨收益下滑，主因手續費與財務投資收益均下滑。

遠東銀指出，在川普關稅戰變數未消下，今年將以擴大營運規模、增進獲利能力為兩大策略主軸，擴大規模方面，包括追求放款增長，強化海外放款和個人貸款，以及存款多樣化，提高來自個人和中小企業的存款比重及活存比，並嚴控企業放款組合的風險管理。

增進獲利能力方面，則是要改善存放利差，以增加淨利息收入，以及擴大低市場風險交易組合，多元財管手續費收入成長。

遠東銀日前董事會並已決議今年將再辦理普通股現金增資5億股，以增加資本規模，法說會也宣布將於第2季辦理。

遠東銀今年股東會已通過修改公司章程，將額定資本額由原本的550億元提高到650億元，跨越金控申設門檻。目前遠東銀實收資本額427.5億元，以現有的額定資本額計算，則剩餘可發行資本額度空間僅約122.5億元，而遠東銀去年盈餘分派每股股利0.75元，其中現金股息每股0.5元、股票股利每股0.25元，盈餘轉增資額度10.68億元，除權後實收資本額將擴增至438.18億元，再加上股東會也通過長期資金募集案額度百億元，以及將辦理現金增資5億股，若無私募增資百億，則普通股現增後資本額將增至458億元，因此考量遠東銀朝實體金控轉型發展，走向大型化與永續經營需要繼續籌資擴增資本，提高額定資本額至650億元。