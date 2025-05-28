特力：2025年只能比氣長

特力（2908）昨(28）日舉行股東會，集團總裁何湯雄指出，新台幣升值對公司帶來負面影響，儘管有一些避險機制可以減少損失，但整體上還是「弊多於利」。面對今年外部不確定因素多，何湯雄表示「只能比氣長」。

何湯雄表示，特力以貿易起家，再跨足零售以及其它居家專業領域，因業務經營範圍、面向較廣，在外匯上建構避險機制成熟，具備應對美元變動的能力，且零售進口會降低成本。但台幣驟升，整體來說還是幣大於利。

何湯雄也提到，儘管匯率波動帶來不小的衝擊，但特力的損失不會過於嚴重，並且將會繼續協助供應商渡過困難。

何湯雄指出，特力與供應商關係緊密，十多年前就建立融資平台，方便供應商資金運用。

至於美中關稅戰的影響，美國關稅政策影響層面擴及全球，對於特力也是有影響，但畢竟特力非製造商，因此可因應的彈性相對較大。何湯雄坦言，關稅對特力的貿易業務有不少衝擊，尤其是中國市場的出口量，已經從過去佔比90%降到五成以下，出口至美國的金額約5億美元。

關稅戰後，東南亞出貨量增加，目前東南亞的出貨佔比已經從20%增長到30%，後續也會重啟泰國辦公室，加強東南亞布局。