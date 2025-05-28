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岱宇股東會／通過每股配發0.5元現金股利 配發率達111%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
岱宇國際董事長林佑穎。岱宇提供
岱宇國際董事長林佑穎。岱宇提供

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）去年每股稅後純益0.45元，股東常會28日通過配發0.5元現金股利，配發率達111%。

董事長林佑穎表示，除了深耕已久的健身器材市場外，電動輔助自行車市場將是今年著重發展的業務。

岱宇去年合併營收72.17億元，營業淨利2,987萬元，每股稅後純益0.45元。隨著集團持續調整營運結構效益逐漸顯現，除了帶動去年第4季單季毛利率年增4個百分點外，全年毛利率亦較2023年增加1.44個百分點、達35.71%，推升營業淨利由虧轉盈。

岱宇股東會今日承認去年度決算表冊及盈餘分配案，去年稅後純益7,195萬元，提撥股東紅利8,716萬元，配發現金股利每股0.5元，股利配發率達111%。

展望2025年，林佑穎表示，將持續進行營運結構的優化，以確保集團營運維持穩定成長。在業務拓展方面，除了深耕已久的健身器材市場之外，電動輔助自行車市場將是今年著重發展的主要業務。

集團現已有代組裝與自有品牌兩項業務，在代組裝業務方面，目前在手訂單充足，能見度已看到年底；在自有品牌業務方面，除了已開賣的兩款車型外，今年亦將有全新產品上市銷售，全力衝刺業績，預期第2季可望有雙位數增長。

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