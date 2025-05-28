岱宇股東會／通過每股配發0.5元現金股利 配發率達111%
健身器材製造大廠岱宇國際（1598）去年每股稅後純益0.45元，股東常會28日通過配發0.5元現金股利，配發率達111%。
董事長林佑穎表示，除了深耕已久的健身器材市場外，電動輔助自行車市場將是今年著重發展的業務。
岱宇去年合併營收72.17億元，營業淨利2,987萬元，每股稅後純益0.45元。隨著集團持續調整營運結構效益逐漸顯現，除了帶動去年第4季單季毛利率年增4個百分點外，全年毛利率亦較2023年增加1.44個百分點、達35.71%，推升營業淨利由虧轉盈。
岱宇股東會今日承認去年度決算表冊及盈餘分配案，去年稅後純益7,195萬元，提撥股東紅利8,716萬元，配發現金股利每股0.5元，股利配發率達111%。
展望2025年，林佑穎表示，將持續進行營運結構的優化，以確保集團營運維持穩定成長。在業務拓展方面，除了深耕已久的健身器材市場之外，電動輔助自行車市場將是今年著重發展的主要業務。
集團現已有代組裝與自有品牌兩項業務，在代組裝業務方面，目前在手訂單充足，能見度已看到年底；在自有品牌業務方面，除了已開賣的兩款車型外，今年亦將有全新產品上市銷售，全力衝刺業績，預期第2季可望有雙位數增長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言