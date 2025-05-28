快訊

梅雨鋒面來了！今全台明顯降雨 吳德榮：下周二鋒面再來

留學政策會不會再變？ 準留美台灣學生：拿到美簽也不安心

涉非常規交易套利上億 銅料大廠名佳利負責人500萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

中保科強化 AI 布局

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中保科（9917）昨（28）日股東會通過2024財報，中保科2024年合併營收為178.6億元，年增4.6%，稅後純益28.9億元，年增率10.34%，每股稅後盈餘（EPS）6.42元，股東會通過每股配發5.2元現金股利，配發率為八成。

董事長林建涵表示，公司連續七年實現營收成長，對於2025年景氣看法則是「謹慎前行、樂觀迎戰」，持續為股東創造長期價值。受惠於AI領域的快速發展，中保科在智慧城市新興場景的應用，將是重要成長動能，像是在2025年國際電腦展推出全台首款無人機應用平台「中保無限飛」，就希望幫客戶利用AI降本增效。

此外，中保科將全力迎接ESG浪潮的來臨。將以AI影像整合服務為主軸，打造全方位AI智慧整合服務，並致力於減少對環境的影響；也趁勢加速布局AI智慧安防與整合性解決方案，以AI影像整合服務為主軸，打造全方位智慧服務。

中保科 AI

延伸閱讀

中保科股東會／董座林建涵：今年「謹慎前行、樂觀迎戰」　

杭特4月 EPS -0.24元

欣普羅4月 EPS -0.66元

昶瑞進擊 強攻無人機

相關新聞

富邦證輔導 兆聯掛牌上市

富邦證券輔導的兆聯實業（6944）公司，昨（28）日以承銷價每股262元正式掛牌上市，為台股資本市場綠能環保族群注入新動...

中鼎踩雷 小股東輪番提問

中鼎工程（9933）身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴，在昨（28）日股東會受到小股東輪番提問，中鼎董座楊宗興表示，業主...

中橡衝營運 多路並進

國際中橡（2104）昨（28）日召開股東常會，董事長辜公怡表示，2024年國際局勢嚴峻，俄烏戰爭未止、美中貿易衝突升溫，...

森崴開發離岸風電六案場

正崴集團旗下再生能源系統廠森崴能源（6806）傳捷報，總經理胡惠森昨（28）日表示，近期已與能源署正式簽約，取得台電離岸...

聚陽放緩產能擴張腳步

聚陽昨（28）日舉辦股東會，董事長周理平表示，2025年下半年訂單量預計下降，產能擴張將放緩，僅孟加拉與薩爾瓦多新廠維持...

豐泰搶商機 強攻運動鞋

製鞋大廠豐泰（9910）去年每股純益5.94元，股東常會昨（28）日通過配發5.1元現金股利，配發率85.8%。董事長王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。