合庫金法說會／美債長期持有為主 股市資金動能增、震盪但不看壞

合庫金（5880）28日舉行法說會，針對近期股債市波動皆大，合庫指出，銀行投資美國公債以長期持有為主，雖然被降評但仍是高品質流動性資產，有利於銀行流動性覆蓋比率（LCR），會順勢波段操作。另近期取消「限空令」，股市資金動能有增強，且企業表現具韌性，雖震盪但不看壞股市走向。

近期美債殖利率波動大，合庫財務部主管指出，銀行投資部位包括公債、公司債及金融債多元配置，外幣債券包括公債及公司債等占整體投資部位11.66%，存續期間約2.23年。

展望債市，主要因子是央行利率政策，台債部分預估央行維持利率不變，美國可能第4季降息2碼，估債券殖利率走勢呈現高檔震盪格局，會分批布局，若利率調降時有空間也會出售實現資本利得。

股市方面，合庫主管指出，台股未來仍受川普政策影響，震盪幅度大，特別是外資進出也有影響，觀察最近金管會取消限空令，但股市資金動能增強，對照企業表現具韌性，雖震盪但不看壞股市走向，操作策略則以穩定賺取股息、伺機波段操作為主，慎選具配息能力、產業前景佳的企業分批逢低布局。

此外，第1季換匯收益（SWAP）20億元，預估聯準會第4季可能降息，屆時台外幣利差縮小，全年換匯收益約落在75億元。