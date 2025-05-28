豐興股東會／第二季優於首季 明年新產線就位

豐興（2015）28日股東會，董事長林大鈞表示，第2季產銷可較上季小幅成長，第3季要看美國關稅政策演變，目前尚不明朗；此外，豐興新的鋼筋加工廠預計明年第1季完工，屆時上下游製程一條龍，有效提升競爭力，進一步擴大在鋼筋市場的占有率，展現優勢地位。

林大鈞指出，近期新台幣匯率升值，對短期海外購買廢鋼等原料會有幫助，但下游棒線、手工具客戶都是外銷為主，如果新台幣持續升值對出口影響很大，「客戶不好，火還是會燒過來」。

面對國內電價連續調升、進口小鋼胚價格便宜等問題，林大鈞說，進口鋼胚確實有低成本優勢，所以他用很大心緊盯生產線，想盡辦法提升效率，不斷檢視製程，透過「降本增效」來維持競爭力，例如豐興增加直棒檢驗線，提供更高品質，朝汽車零件等高階鋼種與市場布局。

豐興協理莊文哲表示，美國發動全球關稅戰，目前轉單效應已經零星發酵，主要是關稅尚未完全確定，所以變數還很大。以螺絲、螺帽為例，兩岸扣件銷美的稅率就出現27.5%至45%的差距，如果關稅問題明確後，兩岸稅率仍維持差異，則台廠將受惠轉單。

為提升產銷實力，豐興積極擴大新產品布局，包括低碳冷打材、機械構造用碳鋼與低合金鋼、中碳加硫鋼、免調質鋼、車用彈簧鋼、螺桿、滑塊用鋼等新鋼種與新用途開發，並持續進行各種產品新形狀和新尺寸的研發。

法人分析，豐興公司治理到位，產銷結構靈活，銷售方面以更有彈性的銷售策略接單；生產方面強化成本改善。各項產品中，條線產品下游產業的庫存經過數年的調整，去年終於出現補庫存的需求，因而帶動豐興條線產品的銷售量增加，鋼筋產品則持續受惠於國內房市及公共建設蓬勃發展，出貨量持續維持在高檔。

豐興去年線條產品銷售33.5萬公噸、年增10.68%，型鋼28.9萬公噸、年減4.25%，鋼筋98.8萬公噸、年減0.21%，合計銷量161.13萬公噸，年增1.09%。去年每股盈餘4.26元，優於前年4.08元，今股東會通過每股配發現金股利3.5元。