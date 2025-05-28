中橡股東會／停損大陸績效不佳廠區、全面深化區域轉型布局

國際中橡（2104）28日召開股東常會，董事長辜公怡表示，2024年國際局勢嚴峻，俄烏戰爭未止、美中貿易衝突升溫，通膨與高利率交互影響企業營運環境。國際中橡全年認列虧損新台幣27億元，每股虧損2.80元。辜公怡坦言，儘管團隊持續改善體質，但面對市場供需失衡，虧損尚未轉正，雖有所果斷處置，他不會逃避營運改善的責任，並在會中向股東鄭重致歉。

辜公怡表示，面對中國市場長年虧損，公司已於去年底敲定重慶廠出售，並於今年初開始關閉鞍山廠，2024年認列一次性損失12.4億元，正式結束多年虧損的廠區，轉向具成長潛力的地區重振旗鼓。公司正積極布局印度與土耳其市場，並持續推動產品高值化與技術升級，奈米碳管的研發也已取得初步成果。

辜公怡說，就如國際中橡的產品碳黑一樣，看似黯淡，卻能吸收所有光源、創造深層力量。中橡正在進行一場深層轉型，將竭盡所能，不負股東所託。

總經理李超儒隨後簡報說明全球營運調整與各地區的策略展望。中國地區未來將以馬鞍山廠「全產全銷」為營運目標，並於下半年導入蒸氣銷售，強化營收結構。印度CCET新廠生產穩定，預計6月份啟動第四條產線，掌握印度內需市場的穩健成長，以全產全銷為目標進一步改善現金流。臺灣林園廠則已於2024年完成歲修與鍋爐更新，未來將持續拓展導電碳黑的銷售，同時掌握奈米碳管研發的技術突破，積極規劃投產。導電碳黑方面，2025預估全年可銷售5,500噸，幾乎多出2023銷量的一倍，預計將創銷量新高。

李超儒指出，公司已選定馬鞍山廠作為SCB(永續碳黑)試點，提升以TPO(熱裂解油)做為原料的生產能力，目前已完成25% TPO混合比例的試產與成品測試，預計年底前可實現100%以TPO生產永續碳黑的能力，屆時將成為全球第三家掌握該技術的企業，與Orion、Cabot並列。公司也將與國際大廠客戶簽訂長期供銷協議，鞏固在全球永續供應鏈中的核心角色。

此外，國際中橡自1995年進入美國市場，至今已深耕30年。因所有產品皆在地生產，可有效避開關稅衝擊。觀察Bridgestone及Good year等客戶，呼應美國製造回流政策已宣布在美擴廠，未來可望提升美國子公司CCC銷售動能。而為了掌握環保永續商機，與薛長興工業於美國Phenix合資興建北美最大規模的回收碳黑廠進展順利，規劃年產3萬噸環保碳黑與3.5萬噸TPO，預計將於2027年投產，進一步強化集團於再生材料市場的領導地位，並能與傳統碳黑銷售相輔相成，提升客戶黏著度。