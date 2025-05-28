兆聯實業上市首日盤中最高漲逾五成 開啟蜜月行情

高科技廠水處理業者兆聯實業（6944）28日股票轉上市，以承銷價262元掛牌，早盤一度觸及397元，大漲逾51.5%。若中籤者能在高點賣出股票，相當於投資人抽中一張現賺13.5萬元。終場上漲128元，成交量2,770張，收390元，開啟蜜月行情。

受惠於近年先進製造及先進封裝大擴產，去年底在手訂單衝上近150億元的高科技產業水資源系統統包工程服務領導廠兆聯實業，展望2025年營運，可望在2024年的歷史新高基礎上，再寫佳績。

隨著半導體與先進封裝建廠需求增加，加上水資源相關環保法規日益趨嚴，帶動工業用水系統投入的需求增加。兆聯實業2024年合併營收103億元，較2023年90.1億元成長14.3%；營業利益19.3億元，較2023年14.2億元成長35.9%，每股稅後盈餘22.33元，較2023年度同期15.97元，成長39.8%；去年營收及獲利表現雙創歷史新高紀錄。董事會擬配發14元現金股利，配息率為62.7%。

展望2025年，隨著半導體產業穩定發展，以及客戶產能全球布局的需求帶動之下，有望挹注兆聯實業國內外營收及獲利成長之動能。經營團隊亦將持續專注於水資源產業，以最佳性價比的服務，提供客戶最具競爭力解決方案，並持續創造股東權益，以回饋股東的長期支持。