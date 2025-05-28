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中鼎美工程案帳款196億難收回 小股東怒提「調降酬勞」懲戒

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴的中鼎工程，28日股東會受到小股東輪番提問，投保中心更派代表出席並兩度提問，讓今年歷時長達三小時的中鼎股東會相當沉重且冗長；有股東不滿提案，希望公司修改章程、認為應將「董事酬勞應調降1%，以示懲戒」。陳美玲/攝影。
身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴的中鼎工程，28日股東會受到小股東輪番提問，投保中心更派代表出席並兩度提問，讓今年歷時長達三小時的中鼎股東會相當沉重且冗長；有股東不滿提案，希望公司修改章程、認為應將「董事酬勞應調降1%，以示懲戒」。陳美玲/攝影。

身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴的中鼎工程（9933）28日股東會受到小股東輪番提問，投保中心更派代表出席並兩度提問，讓今年歷時長達三小時的中鼎股東會相當沉重且冗長。

今年4月16日中鼎旗下子公司CTCI Americas,Inc.（中鼎美國CTCIA），因業主BKRF之母公司Global Clean Energy Holdings,Inc（GCEH）依美國相關規定聲請重整，讓中鼎美國出現對BKRF應收帳款金額共計約196.04億元，讓小股東擔心不已，更有股東不滿提案，希望公司修改章程、認為應將「董事酬勞應調降1%，以示懲戒」。

不過，對於小股東提案，中鼎回應，按規定持有1%以上才能提案，因此此提案無法成案並做表決。

有小股東表示，中鼎工程是台灣之光，但卻出現中鼎美國對BKRF的應收帳款高達約196.04億元，認為高層決策不嚴謹，且至今資訊揭露不實在，應該要好好面對、好好道歉，強調「禮記 中庸篇」，載到「知恥近乎勇」，認為中鼎高層要忠於公司、愛護公司。

另有小股東指出，面對業主GCEH重整期間，中鼎對GCEH旗下子公司BKRF的柴油生質廠再投入0.75億美元協助工程服務(DIP)，若BKRF營運不如預期，中鼎不僅需面對應收帳款196億元的問題，還有再投入資金協助BKRF顯然不合邏輯。

對此，中鼎董事長楊宗興表示，中鼎應收帳款部分有跟其他債權人達成協議，因此BKRF步入營運軌道後，債權人將按照同等比例收回債權，認為196億元的應收帳款有很高的機會可以收回。

至於再投入0.75億美元協助BKRF的工程服務費，楊宗興表示，因需幫助BKRF營運快速上軌道、回收資金，因此對BKRF是協助降低成本、營運改善等；不過，他強調，後續中鼎是否再提0.75億美元投入會慎重評估，會與主要債權人、律師、顧問同步評估和諮詢。

身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴的中鼎工程28日股東會，中鼎董事長楊宗興在會後表示，中鼎應收帳款部分有跟其他債權人達成協議，因此BKRF步入營運軌道後，債權人將按照同等比例收回債權，認為196億元的應收帳款有很高的機會可以收回。陳美玲/攝影。
身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴的中鼎工程28日股東會，中鼎董事長楊宗興在會後表示，中鼎應收帳款部分有跟其他債權人達成協議，因此BKRF步入營運軌道後，債權人將按照同等比例收回債權，認為196億元的應收帳款有很高的機會可以收回。陳美玲/攝影。

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