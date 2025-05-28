合庫金法說會／房貸案量多需排撥 暫停受理非本行土建融分批房貸

合庫金（5880）28日舉行法說會，身為房貸大行，第1季房貸年成長逾10%，且今年房貸量仍會成長，但對房市景氣保守看待。目前《銀行法》72-2比率為28.46%，不動產集中度已接近36%，管控方面已經暫停受理非本行土建融分批房貸，另因為案件量多導致審核期拉長需要排撥。

合庫主管指出，目前房貸餘額約8.000多億元，首購利率2.6%起，排撥狀況是因為案件量大導致審核期間拉長。就整體房貸市場展望，合庫以首購為主並搭配新青安量能，今年房貸業務影響相對有限。

合庫主管指出，《銀行法》72-2目前是28.46%，不動產集中度已接近36%，尤其台幣升值後美元存款換算整體存款部位會影響72-2規範的比例，會嚴密監控採取適當因應措施。對於土建融展望趨向保守，且為調整放款結構避免信用資源流向不動產市場，採取個案擇優承作為原則。

房貸管控方面，合庫主管說，已暫停受理非本行土建融分批房貸，對本行土建融分批房貸續約也有部分調整額度，但首要重視首購和新青安撥款。