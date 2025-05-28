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三商家購股東會／京城銀戴誠志進駐董事會、父女拿下二席董事

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商家購今日股東會由董事長陳翔玢主持。圖／三商家購提供
三商家購今日股東會由董事長陳翔玢主持。圖／三商家購提供

三商家購（2945）28日召開股東常會，完成董事及獨立董事全面改選。本次股東會亦完成第六屆董事及獨立董事改選，新任董事會成員包括三商投控代表人陳翔玢、陳翔立、翁維駿、邱光隆，及美好購物推派之代表人戴誠志及戴頌雯，共6位董事，以及3位獨立董事林再林、蔡孟霖、陳姿勻。

三商家購今日召開股東會，承認去年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.50元，持續穩健回饋股東。同時完成董事及獨立董事全面改選。

三商家購去年合併營收達142.97億元，較去年成長1.82%；稅後純益1.36億元，年增幅34.85%，每股盈餘（EPS）2.02元，亦創近三年新高，顯示公司經營策略與營運效率持續優化。

三商家購股東會亦完成第六屆董事及獨立董事改選，其中，京城銀（2809）董事長戴誠志，以及女兒亦即美好家庭購物董事長戴頌雯，父女檔一併進入董事會。三商家購表示，新董事會團隊成員具備多元專業背景與豐富產業經驗，將致力推動公司持續發展與轉型。

三商家購指出，面對通膨壓力、能源成本上升與勞動市場供給緊縮等全球性挑戰，公司持續加速智慧轉型，導入智慧零售生態系統，推動Retail as a Service（RaaS）策略，整合數據分析與流程自動化，優化供應與銷售作業，提升整體營運效率。公司秉持「成為消費者心中最信賴的零售品牌」的願景，致力成為員工與加盟主的首選夥伴，透過科技提升效率，攜手夥伴共創價值，推進永續經營目標。

展望2025年，三商家購將持續強化商品結構及供應鏈協作，提升毛利率並降低採購與物流成本。同時推動物流自動化與WMS系統升級，支援門市擴張及差異化商品推廣。面對缺工常態化，公司擴大推動加盟政策，目標維持約50%加盟比率，並提供低門檻、高分潤的加盟方案，協助創業者克服人力挑戰。在數位轉型方面，電子價卡將於年中全面上線，除提升作業效率與顧客服務外，亦具備節能減碳效果，彰顯公司對環境永續的具體承諾。後勤總部持續優化SAP、RPA及BI系統，透過資訊整合提升經營決策敏捷度，穩健邁向兼顧經濟效益、社會責任與環境關懷的永續發展目標。

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