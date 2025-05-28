亞泥股東會／總座李坤炎：亞東預拌今年有望超越去年創新高

亞泥（1102）28日舉行股東常會，總經理李坤炎表示，亞泥深耕核心本業，拓展新動能，透過多角化策略分散風險，強化獲利結構。他強調，亞泥是「底子夠厚、格局夠大、方向夠明」的企業，今年不僅亞東預拌經營績效有望超越去年再創新高，大陸也將不畏市場挑戰維持高度競爭力。

亞泥董事長徐旭東28日未出席股東會，委由董事李光燾擔任主席，現任理律法律事務所首席資深顧問的李光燾會後說「因為董事長感冒了，所以前兩天就知道今日由我來主持」。亞泥2024年合併稅後純益達129億元，每股稅後純益（EPS）3.86元，28日股東會通過每股現金股利2.2元，現金殖利率達5.2 %，高於臺股平均水準，實現穩定回饋股東的承諾。

對於進口水泥對國內造成傾銷問題，李坤炎指出，水泥業一向秉持「公平競爭」原則，面對低價進口水泥傾銷，過去一年多業者向經濟部及財政府提出，目前已確定構成傾銷事實，財政部7月份會判定適當的傾銷稅，這對水泥業來說是正面消息，否則水泥業處在不公平的環境，他呼籲政府應「適當的鼓勵和適當的保護」，希望政府加速處理傾銷案，讓台灣的水泥業更具韌性。

徐旭東的弟弟、亞泥董事徐旭平也指出，台灣業界對進口水泥處在三項不公平的競爭，一是低價傾銷，二是本土水泥業被要求課徵碳費，進口品卻不受此規範；三是近期匯率波動，已嚴重衝擊本地產業。

亞泥執行副總暨財務長吳玲綾補充，儘管匯率對亞泥原物料進口成本具一定正向效果，但進口水泥同樣受惠於匯率優勢，反而更具價格競爭力，關稅變動可能引發通膨，並間接影響公共工程與房地產銷售，進一步壓抑水泥需求，產業仍須審慎因應。

此外，中國水泥市場已由過去的高速成長進入結構性調整階段，預期人均年消耗量將從過往高峰的1.3噸下滑至0.9噸，甚至更低。未來三至八年間若缺乏公共工程支撐，再加上房地產去化，中國水泥需求勢必進一步下降，企業將面臨「比的是生存力與成本控管力」的新挑戰。

吳玲綾表示，亞泥仍看好在長江中下游的區位優勢，具備船運便利與市場接近性，加上近年透過降本提效，維持成本競爭力。她表示，亞泥中國控股公司目前仍有人民幣90億元現金， 在大陸市場有足夠的實力打長久戰，且要打勝戰。

針對台灣市場今年展望，李坤炎指出，亞泥近年來積極推廣低碳水泥，已逐步讓社會大眾認知減碳的重要性，有助於推廣低碳水泥的發展，若能搭配持續的溝通行銷，相信必能讓成本降到合理的水準，低碳產品另一項重點，是必須符合建築工程品質，目前產業界也正持續和政府探討公共工程採用低碳水泥，相信將逐步改變現有規範，讓低碳水泥有效推廣。

李坤炎並表示，台灣房地景氣今年看似保守，公共工程的需求量卻有增加，台灣今年水泥需求量將與2024年相近，今年首季甚至小幅成長2~3%，混凝土需求量也將與2024年持平。此外，台灣水泥用量一年約1,200萬噸，混凝土約4,000~5,000萬立方米，今年仍將維持一致的水平。

對於子公司亞東預拌今年的表現，李坤炎指出，亞東近幾年進步很多，預期今年績效不僅不會差，很有可能比去年更好，創下營運新高。

亞泥近年來垂直整合上中下游營建市場，從水泥、預拌混凝土、預鑄到營建工程，擴大整體市場產業鏈；並進一步將AI導入營運管理、職場安全以及永續治理等環節，透過數位轉型提升決策效率與產業效能，建構新一階段優勢。

在多角經營方面，亞泥積極跨足電力、鋼鐵與運輸等事業，同時轉投資遠東新世紀（1402）、裕民航運（2606）等企業，深化全球市場版圖。2024年來自非水泥事業與轉投資的營業淨利占比已達49.48%，顯示多元獲利模式成熟，成為驅動亞泥成長的重要動力。