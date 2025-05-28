麗清股東會／通過配發每股1.2元現金股利 配發率50.85％

麗清（3346）28日股東會由董事長劉美秀主持，會中承認並通過2024年度營業報告書、財務報表、2024年盈餘分配案及各項討論事項。

麗清2024年全年合併營收達新台幣93.38億元，受惠旗下LED車燈模組、頭燈控制器主要客戶訂單拉貨力道持續穩定成長，帶動全年營收年增10.21％水準。

此外，隨著產品銷售組合結構調整，以及成本費用控管等，2024年整體毛利率、營業利益率仍維持13.90％、3.34％。但2024年第3季受到美金貶值影響產生業外匯兌損失，對整體營運帶來一定的挑戰，麗清仍展現良好的營運韌性，持續朝穩健成長方向邁進。

麗清股東會決議通過，配發每股現金股利新台幣1.2元，配發率50.85％，以期將整體營運成果與全體股東共享。依5月28日收盤價格26.70元計算，現金殖利率約4.49％。

展望未來，中國大陸汽車市場內需價格競爭因大陸政府已宣示介入，今年可望緩解，且大陸政府陸續推出的汽車銷售刺激政策，皆有望進一步帶動新車市場表現，加上最暢銷的比亞迪海洋系列車款之車燈控制器新案出貨動能穩健，有助於創造今年大陸地區銷售表現逐步成長。

麗清並持續深化研發設計能力、強化產品附加價值，透過提升LED車燈產品的輕量化、標準化及智能化等應用，不僅有助於整車節能，也符合綠色環保趨勢，更有效滿足汽車產業日益提升的安全性與能源效率需求，奠定整體集團營運保持良好發展利基。