三商家購股東會／加速智慧轉型、擴大加盟比率 電子價卡將年中上線

三商家購（2945）28日召開股東常會，會中決議每股配發現金股利1.50元，同時完成董事及獨立董事全面改選。三商家購表示，為因應成本壓力，將加速智慧轉型、擴大加盟比率。

本次股東會亦完成第六屆董事及獨立董事改選，新任董事會成員包括陳翔玢、陳翔立、翁維駿、邱光隆（以上為三商投資控股股份有限公司代表人），及美好購物推派之代表人戴誠志及戴頌雯，共六位董事，以及三位獨立董事林再林、蔡孟霖、陳姿勻。團隊成員具備多元專業背景與豐富產業經驗，將致力推動公司持續發展與轉型。

三商家購指出，面對通膨壓力、能源成本上升與勞動市場供給緊縮等全球性挑戰，公司持續加速智慧轉型，導入智慧零售生態系統，推動 Retail as a Service（RaaS）策略，整合數據分析與流程自動化，優化供應與銷售作業，提升整體營運效率。

公司秉持「成為消費者心中最信賴的零售品牌」的願景，致力成為員工與加盟主的首選夥伴，透過科技提升效率，攜手夥伴共創價值，推進永續經營目標。

展望2025年，三商家購將持續強化商品結構及供應鏈協作，提升毛利率並降低採購與物流成本，同時推動物流自動化與 WMS 系統升級，支援門市擴張及差異化商品推廣。面對缺工常態化，公司擴大推動加盟政策，目標維持約 50% 加盟比率，並提供低門檻、高分潤的加盟方案，協助創業者克服人力挑戰。

在數位轉型方面，電子價卡將於年中全面上線，除提升作業效率與顧客服務外，亦具備節能減碳效果，彰顯公司對環境永續的具體承諾。後勤總部持續優化 SAP、RPA 及 BI 系統，透過資訊整合提升經營決策敏捷度，穩健邁向兼顧經濟效益、社會責任與環境關懷的永續發展目標。