快訊

辜仲諒發布聲明 6月13日股東會後將請辭中信金董事

明年春節假期有望連9日？人事長說話了

日職／孫易磊奪火腿最年輕救援成功 王貞治給讚：變速球不錯

特力股東會／關稅、匯率雙挑戰 企業「只能比氣長」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
特力舉行股東會，面對關稅戰，總裁何湯雄認為企業只能自求多福。記者林海／攝影
特力舉行股東會，面對關稅戰，總裁何湯雄認為企業只能自求多福。記者林海／攝影

特力（2908）28日舉行股東會，總裁何湯雄指出，新台幣升值對公司帶來負面影響，儘管有一些避險機制可以減少損失，但整體上還是「弊多於利」。面對今年外部不確定因素多，何湯雄表示企業「只能比氣長」。

何湯雄表示，特力以貿易起家，再跨足零售及其它居家專業領域，因業務經營範圍、面向較廣，在外匯上建構避險機制成熟，具備應對美元變動的能力，且零售進口會降低成本。但台幣驟升，整體來說還是幣大於利。

何湯雄也提到，儘管匯率波動帶來不小的衝擊，但特力的損失不會過於嚴重，並且將會繼續協助供應商渡過困難。何湯雄指出，特力與供應商關係緊密，十多年前就建立融資平台，方便供應商資金運用。

至於美中關稅戰的影響，美國關稅政策影響層面擴及全球，對於特力也是有影響，但畢竟特力非製造商，因此可因應的彈性相對較大。何湯雄坦言，關稅對特力的貿易業務有不少衝擊，尤其是中國大陸市場的出口量，已經從過去占比90%降到五成以下，出口至美國的金額約5億美元。

關稅戰後，東南亞出貨量增加，目前東南亞的出貨占比已經從20%增長到30%，後續也會重啟泰國辦公室，加強東南亞布局。

此外，何湯雄還宣布，旗下的零售品牌特力屋將於三年內進行上市，儘管實體零售面臨客流下降的問題，特力屋推出的「社區管家2.0」服務目前受到的迴響正向，並計劃進一步提升服務來吸引顧客，預計到2027年，管家服務人數將超過1,000人，將對營收帶來利基。

關稅 股東會 美國 特力

延伸閱讀

友通法說會／第2季營運續揚 雙引擎策略面對美國關稅挑戰

蘋果老臣出走、川普關稅、AI進度落後 庫克雪上加霜

力成：匯率升值有影響 擴大HBM和面板級封裝布局

活下來就是贏家 川普關稅「會有很多人垮掉」…4成上市櫃認台幣升到28元 這些產業影響最大

相關新聞

兆聯實業上市首日盤中最高漲逾五成 開啟蜜月行情

高科技廠水處理業者兆聯實業（6944）28日股票轉上市，以承銷價262元掛牌，早盤一度觸及397元，大漲逾51.5%。若...

中鼎美工程案帳款196億難收回 小股東怒提「調降酬勞」懲戒

身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴的中鼎工程（9933）28日股東會受到小股東輪番提問，投保中心更派代表出席並兩度提問，...

合庫金法說會／房貸案量多需排撥 暫停受理非本行土建融分批房貸

合庫金（5880）28日舉行法說會，身為房貸大行，第1季房貸年成長逾10%，且今年房貸量仍會成長，但對房市景氣保守看待。...

三商家購股東會／京城銀戴誠志進駐董事會、父女拿下二席董事

三商家購（2945）28日召開股東常會，完成董事及獨立董事全面改選。本次股東會亦完成第六屆董事及獨立董事改選，新任董事會...

亞泥股東會／總座李坤炎：亞東預拌今年有望超越去年創新高

亞泥（1102）28日舉行股東常會，總經理李坤炎表示，亞泥深耕核心本業，拓展新動能，透過多角化策略分散風險，強化獲利結構...

麗清股東會／通過配發每股1.2元現金股利 配發率50.85％

麗清（3346）28日股東會由董事長劉美秀主持，會中承認並通過2024年度營業報告書、財務報表、2024年盈餘分配案及各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。