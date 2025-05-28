透過多角化分散風險 亞泥曝：今年營運可望優於去年

亞泥今天召開股東會，董事長徐旭東因感冒告假，由董事李光燾代為主持。亞泥總經理李坤炎表示，亞泥底子夠厚，將深耕核心本業，拓展新動能，透過多角化策略分散風險，強化獲利結構，預期今年業績會優於去年。

亞泥2024年營收新台幣762.97億元，在全球經濟波動與兩岸水泥市場壓力下，歸屬於母公司業主淨利128.89億元，年增18.4%，每股純益3.86元，股東會通過配發現金股利2.2元。

李坤炎表示，亞泥垂直整合上中下游營建市場，從水泥、預拌混凝土、預鑄到營建工程，擴大整體市場產業鏈，並進一步將AI導入營運管理、職場安全以及永續治理等，透過數位轉型提升決策效率與產業效能，建構新一階段優勢。

在多角經營方面，亞泥跨足電力、鋼鐵與運輸等事業，同時轉投資遠東新世紀、裕民航運等企業，深化全球市場版圖。2024年來自非水泥事業與轉投資的營業淨利占比已達49.48%，顯示多元獲利模式成熟，成為驅動亞泥成長的重要動力。

展望未來，李坤炎表示，亞泥將持續以厚植本業、多角發展等為關鍵戰略，兼顧收益與長期價值，以打造具高度抗風險與國際競爭力的企業體質。

至於大陸市場，亞泥表示，因市況回穩，今年大陸市場營運有望持續轉好。