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富邦證券輔導兆聯實業掛牌上市 客戶在地化設廠需求增加

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導的兆聯實業公司，5月28日正式掛牌上市。兆聯實業董事長林國清(中)、總經理曹逸昌(左)與富邦證券總經理郭永宜(右)於掛牌典禮合影。(富邦證券/提供)
富邦證券輔導的兆聯實業公司，5月28日正式掛牌上市。兆聯實業董事長林國清(中)、總經理曹逸昌(左)與富邦證券總經理郭永宜(右)於掛牌典禮合影。(富邦證券/提供)

富邦證券輔導的兆聯實業（6944），28日以承銷價每股262元正式掛牌上市，為台股資本市場綠能環保族群注入新動能。兆聯實業主要業務包含廢水回收、純水處理系統工程，亦提供系統代操作、設備維修、耗材清洗更換及系統運轉所需的化學藥品等全方位服務，為水資源系統統包工程暨維運服務的領導廠商。

富邦證券總經理郭永宜於掛牌典禮致詞時表示，兆聯實業憑藉著專利技術、垂直整合策略及專業的工程實力，提供客戶完善的水資源系統解決方案。隨著全球對永續發展與環保法令的日益重視，企業對水資源管理的需求持續攀升，兆聯實業將扮演更關鍵的角色。

兆聯實業董事長林國清表示，兆聯實業擁有豐富的工程經驗與管理能力，同時能滿足客戶對工程服務品質的要求，並具備規模經濟的競爭優勢。今日股票掛牌上市，象徵企業邁向新階段的重要里程碑。兆聯實業未來將持續拓展海外市場，滿足客戶在地化的建廠需求，透過提升營運規模，強化競爭力，為客戶、員工及投資人創造最大的價值。

兆聯實業自2022年起，近三年營業毛利及每股盈餘年複合成長率分別為34.3%、44.2%，且今年度配發2024年現金股利達14元，稀釋後股利配發率約七成，回饋股東對公司的肯定與支持。此外，兆聯實業2025年累計前四月營收達41.89億元，較2024年同期成長52.1%，也創近三年同期新高，營收表現亮眼，未來成長可期。

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