中國信託證券亮點升級 智能下單免盯盤

隨著行動交易成為主流，投資人不再僅關注功能齊全與否，更重視介面清晰度與操作便利性。為提升整體使用體驗，中國信託證券近期宣布「亮點App」全面改版，新增一站式看盤介面、優化下單流程，並整合智慧交易工具「智能投手」，打造更高效率、可自動應對行情變化的交易環境。

此次改版不僅提升視覺呈現，更著重實用性。技術圖版面加大，投資資訊整合至單一頁面，涵蓋基本面、技術面、籌碼面與消息面，用戶亦可依偏好自訂個股資訊。下單流程簡化，操作更順暢、交易更快速。

同步優化的「智能投手」雖非新功能，但經全面調整後更符合用戶操作邏輯。五大智慧下單工具整合至單一頁面，介面更直覺、操作更簡單，有效提升策略靈活度與交易效率，讓用戶即使不盯盤，也能自動監測行情並即時下單，降低錯失良機的風險。包括一、觸價觸量下單：自訂價格與成交量等條件，觸發即自動送單，掌握關鍵時機。二、二擇一下單：設定兩組條件，觸發一組時自動取消另一組，簡化流程、避免策略衝突。三、移動鎖利下單：設定追蹤價與回檔條件，當價格回檔達門檻即自動送單，有助穩健控管風險與報酬。四、累積交易量下單：依商品當日累積成交量條件分批送單，持續下單至達指定總量。五、分時分量下單：按時間間隔與每批張數分批下單，適用於分散進場策略。

中國信託證券強調，這次調整的重點讓好用的工具更易上手、提高使用率。透過視覺與邏輯優化，讓智慧操作不再是進階投資人的專利，而是所有用戶都能輕鬆運用的日常工具，實現真正「不盯盤也能聰明投資」。

未來中國信託證券將持續根據用戶行為與回饋數據進行產品優化，推動智慧投資普及，提供更貼近用戶需求的行動交易體驗。