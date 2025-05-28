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新冠、腸病毒疫情齊升！防疫概念股強勢噴出 3檔飆漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

新冠疫情急遽升溫，腸病毒疫情也進入緩升階段，防疫題材再度發燒，28日盤中恆大（1325）、毛寶（1732）、熱映（3373）強勢亮燈漲停，康那香（9919）勁揚逾8%，防疫概念股幾乎全面走高。

根據疾管署最新統計，上周全台新冠就診人次突破4萬人，較前周暴增113%，單周新增重症102例、死亡19人，雙創今年新高。疾管署預估，高峰期恐落在6月底至7月初，單周就診人數可能飆破20萬人，主要因變異株傳播力驚人。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民指出，一旦出現類流感症狀，代表免疫系統已啟動，應盡早服藥避免病情惡化。疾管署也呼籲民眾在人潮擁擠或密閉空間，如搭乘大眾運輸、就醫等情境下應自主配戴口罩。

此外，腸病毒疫情同步升溫。疾管署發言人羅一鈞表示，進入好發季節後，預估端午連假後疫情將加速上升，6月中下旬恐進入流行高峰。他提醒，孩童若出現嗜睡、抽搐、呼吸急促等重症前兆，務必立即送醫治療。

防疫股在疫情警報下強勢噴出。恆大、毛寶、熱映盤中輪番攻上漲停，股價分別達36.1元、30.95元與24.5元。康那香成交量放大逾9倍、至近1.9萬張，股價大漲逾8%，重回20元大關。其餘如亞諾法（4133）、優盛（4121）、合世（1781）、國光生（4142）、美德醫療-DR等亦全面走揚，市場資金流向防疫題材。

疫情

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