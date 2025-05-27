快訊

柯文哲再遭延押 朱立倫錯愕憤慨：停止司法濫權

亞崴股東會／通過配發1.5元股息 憂匯率升值打趴台灣產業

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
亞崴董事長楊德華展示最新開發、每台上千萬元的GMT-2000系列五軸加工機。記者宋健生／攝影
亞崴董事長楊德華展示最新開發、每台上千萬元的GMT-2000系列五軸加工機。記者宋健生／攝影

工具機大廠亞崴機電（1530）27日召開股東常會，通過去年度決算表冊及盈餘分派案，每股配發1.5元現金股利。董事長楊德華表示，考量景氣不好、新台幣匯率狂升，未來市場趨於嚴苛，股利配發保守一點，多保留現金在手為宜。

展望今年營運，楊德華說，目前亞崴在手訂單有13億元、程泰有9億元，合計逾22億元，能見度看到第4季；但因應匯率升值，公司改以30元報價，導致近期新接訂單有放緩跡象。

而歐洲市場占程泰、亞崴的比重逾三成，目前大多數客戶都可以接受改用歐元，至於之前用新台幣32元接單的部分也只能「含淚」出貨，用現在匯率看大概就是打平。今年集團合併營收仍力拚二位數增長，獲利則要看匯率走勢。

對於近期新台幣匯率再現2字頭，楊德華指出，台灣機械與工具機產業主要跟日本、韓國競爭，但新台幣升值的幅度較日本、韓國多，尤其日本工具機廠規模大，且品牌也有優勢，台廠如果匯率輸人家，如何跟他們競爭。

楊德華提醒政府，台灣不是只有台積電（2330）、電子產業，真正支撐廣大勞工的是傳統出口產業，如果政府放手讓新台幣持續升值，他擔心台灣整個出口產業將會被打趴下去，市占一旦流失，「就算政府事後編列5,000億元預算，也救不回來」。

至於集團的程泰、亞崴，楊德華強調，公司財務狀況穩健，手上現金相對充足，截至今年第1季，亞崴保留盈餘有22.5億元，程泰也有43億元，加上集團還有嘉義大埔美、中科園區等不少土地、廠房資產，「雖然很辛苦，但不用擔心營運」。

亞崴去年合併營收19.17億元、年減18.8%，稅後純益4.52億元、年增114.6%，每股稅後純益4.68元，股東常會通過配發1.5元現金股利，配發率32%。

儘管面臨關稅與匯率雙重衝擊，楊德華仍然強調，集團往高階複合機種發展的策略不變。其中最新開發的GMT-2000系列五軸加工機，每台售價逾1,000萬元，去年接單20台，已出貨10台，今年前五月又接獲15台訂單，全年目標衝破30台，將是主要成長動能。

新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

竹陞科技股東會／通過配發5元現金股利 對今明年營運展望樂觀

新台幣匯率升破30元大關 機械產業恐爆裁員

台幣走升、川普揚言對蘋果課稅效應 大戶賣壓出籠 台股價跌量縮

訴求還稅於民不如貼補台電 綠再打恐嚇牌不排除電費再漲

相關新聞

大同睽違23年首次發股利 王光祥盼未來每半年配發

大同公司今天召開股東會，通過配發現金股利每股3.1元，為23年以來首次配發股利。董事長王光祥表示，希望以後每半年都能配發...

麗豐現金股利 擬採季配

麗豐-KY（4137）昨（26）日召開股東會，麗豐-KY表示，今年重心著重於新品研發及降本增效上，將以「品牌牽引、產品領...

東洋、美時抗癌藥 報佳音

兩大本土藥廠進軍國內抗癌症市場有進展，東洋（4105）昨（26）日宣布，健保署今年6月1日正式將旗下抗癌化療藥Pembr...

豐興調漲廢鋼收購價

豐興（2015）昨（26）日開出本周新盤，鋼筋以平盤定調，牌價為每公噸1.74萬元，廢鋼收購價方面，因應國際廢鋼行情走揚...

正新強攻雙印 添動能

正新（2105）昨（26）日股東會，正新董事長陳榮華指出，整體大環境存在太多變數，對於後市發展很難預期，正新只能聚焦本業...

凱撒衛衝產能 改良生產製程

凱撒衛（1817）昨（26）日股東會進行改選董事，先前公開收購拿下13.6%股權的世豐螺絲，在凱撒衛增選一席董事至九席後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。