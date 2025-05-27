亞崴股東會／通過配發1.5元股息 憂匯率升值打趴台灣產業

工具機大廠亞崴機電（1530）27日召開股東常會，通過去年度決算表冊及盈餘分派案，每股配發1.5元現金股利。董事長楊德華表示，考量景氣不好、新台幣匯率狂升，未來市場趨於嚴苛，股利配發保守一點，多保留現金在手為宜。

展望今年營運，楊德華說，目前亞崴在手訂單有13億元、程泰有9億元，合計逾22億元，能見度看到第4季；但因應匯率升值，公司改以30元報價，導致近期新接訂單有放緩跡象。

而歐洲市場占程泰、亞崴的比重逾三成，目前大多數客戶都可以接受改用歐元，至於之前用新台幣32元接單的部分也只能「含淚」出貨，用現在匯率看大概就是打平。今年集團合併營收仍力拚二位數增長，獲利則要看匯率走勢。

對於近期新台幣匯率再現2字頭，楊德華指出，台灣機械與工具機產業主要跟日本、韓國競爭，但新台幣升值的幅度較日本、韓國多，尤其日本工具機廠規模大，且品牌也有優勢，台廠如果匯率輸人家，如何跟他們競爭。

楊德華提醒政府，台灣不是只有台積電（2330）、電子產業，真正支撐廣大勞工的是傳統出口產業，如果政府放手讓新台幣持續升值，他擔心台灣整個出口產業將會被打趴下去，市占一旦流失，「就算政府事後編列5,000億元預算，也救不回來」。

至於集團的程泰、亞崴，楊德華強調，公司財務狀況穩健，手上現金相對充足，截至今年第1季，亞崴保留盈餘有22.5億元，程泰也有43億元，加上集團還有嘉義大埔美、中科園區等不少土地、廠房資產，「雖然很辛苦，但不用擔心營運」。

亞崴去年合併營收19.17億元、年減18.8%，稅後純益4.52億元、年增114.6%，每股稅後純益4.68元，股東常會通過配發1.5元現金股利，配發率32%。

儘管面臨關稅與匯率雙重衝擊，楊德華仍然強調，集團往高階複合機種發展的策略不變。其中最新開發的GMT-2000系列五軸加工機，每台售價逾1,000萬元，去年接單20台，已出貨10台，今年前五月又接獲15台訂單，全年目標衝破30台，將是主要成長動能。