大銀股東會／通過配發0.2元股息 匯率成全年獲利與否關鍵

大銀微系統（4576）去年每股稅後純益0.51元，股東常會27日通過配發0.2元現金股利，配發率39.2%。

董事長卓秀瑜表示，半導體產業景氣持穩升溫，大銀將持續強化半導體高階應用技術及擴大機電整合，以創造更高價值。

卓秀瑜出，受惠半導體設備等高精度應用的市場需求，加上內部持續改善、提升效率，2024年營收及獲利，相較2023年都是成長的。今年上半年營運可望優於去年同期，整體來看，今年營運應可維持成長，但獲利則要看6月以後的關稅及匯率走勢。

大銀也宣布，今年將推出兩項新主力產品全力搶市，包括主攻電子檢測及製造設備的高精度多軸運動控制器，預計6月上市；另一項為奈米定位平台的Z軸高精度解決方案，標榜伺服精度可由正負10至20奈米，一舉提升至正負5奈米。

大銀去年合併營收22.54億元、年增4%，營業利益0.51億元，稅後純益0.6億元、年增達10.8倍，每股稅後純益0.51元。今年第1季稅後純益0.53億元，每股稅後純益0.44元，擺脫去年同期每股虧損0.19元的局面。

目前，大銀接單一切正常，奈米定位平台能見度約4至5個月，長單看到年底，元件則約1.5個月。近期受新台幣匯率狂升影響，客戶5月以來下單有比較謹慎保守。

卓秀瑜指出，半導體及AI需求持續成長，大銀不斷深化關鍵技術，智慧自動化所需驅動、控制及機電整合方案，以滿足高階應用需求；目前來看，全球經濟仍充滿不確定性，但半導體及AI各項應用、技術需求仍快速增長，也為大銀持續挹注成長動能。

對於美國對等關稅政策，卓秀瑜說，大銀直接銷美的占比僅約2%，主要客戶買了大銀的產品，九成以上都是出貨到美國以外市場，因此受對等關稅影響小；不過近日新台幣匯率快速升值，且升勢止不住，恐將影響獲利。