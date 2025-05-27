榮運股東會／通過現金減資案 每股淨值提升至56.64元

榮運（2607）27日舉行股東常會，並且通過現金減資案，減資幅度50%減資後實收資本額53.366億元，每股淨值提升到56.64元，合計股利及減資退現金等於股東每股可領回現金6.3元。

股東會除通過承認去(2024)年財報外，也通過每股配發現金股利1.3元，以及通過現金減資，減資幅度50%，現金減資後對於公司榮運財務結構更健全且手上的資金充足，也能將獲利反應在EPS及每股淨值，減資金額約53.36億元，每股將退還股東現金5元，合計股利及減資退現金等於股東每股可領回現金6.3元。

展望今年，林振芳分析，子公司長榮物流成立的大園國際物流中心，可連結客戶需求，提供存儲、轉運保稅和非保稅貨物的物流方案，並有效提升客戶物流效率、撙節成本，目前都已經出租，今年是完整貢獻年度，成為推升未來營收、獲利新動能。

榮運去(2024)年合併營收212.47億元，稅後盈餘27.77億元，每股盈餘（EPS）2.6元；榮運今(2025)年第1季合併營收46.25億元、年增約3%，稅後淨利約9.2億元、年增約62%，EPS 0.86元。