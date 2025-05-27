聯嘉光電29日股東常會 董座黃國欣：聚焦LED光源跟模組兩大目標

車用LED模組大廠聯嘉光電（6288）訂於本周四（29）日召開股東常會，董事長黃國欣在最新致股東報告書中表示，經營團隊已加速調整行動策略，並將持續聚焦兩大具體目標，以推動營收穩健成長，同時鞏固公司在車用光電產業的領先地位。

黃國欣指出，公司持續深耕車用LED光源與模組兩大利基市場。聯嘉不僅在傳統車用照明領域保持領先，近年來更投入大量資源發展高階與創新應用。例如，具備均勻發光、可彎曲及可驅動感應特點的UniFlex Linear II纖細型LED光源模組，其在頭燈與尾燈應用上的優勢已獲得國際客戶青睞，預計未來將持續挹注營收。

黃國欣表示，隨著電動車內裝智能化與人機介面互動需求的提升，高階傳感器與顯示元件扮演關鍵角色，可望在未來二到三年內成為推升公司營收的重要動能，尤其Mini LED直顯屏模組未來更可望導入車用市場，甚至探索其在自動駕駛車輛通訊上的應用潛力。

展望2025年，聯嘉訂定明確營運目標，力求每年業績與獲利成長達20%以上，並以成為「全球車用創新光源領導供應商」為願景。公司將持續深化在LED車用光源領域的研發，積極布局電動車及自駕車相關產品，包括LED車燈模組、LED智慧型燈號模組、以及應用於車內外氛圍顯示的Mini LED模組。

在產線布局方面，聯嘉為因應地緣政治與客戶要求，正積極調整全球生產策略。黃國欣透露，墨西哥廠的建設進度備受關注，預計今年7月完成廠房建設並啟動設備驗證，規劃於2026年正式出貨。該廠不僅能有效分散地緣政治風險，更將投入高階車用LED模組與傳感器產品的量產，預期將為公司營收帶來可觀貢獻，並強化聯嘉在全球車用供應鏈中的競爭優勢。

此外，聯嘉正逐步轉型為控股集團，各子公司將各司其職，包括聯嘉光電（台灣）專注非車用LED應用與面板；美國子公司EOI專注車用LED與電子零件模組並推動掛牌上市；嘉園公司引進AI團隊發展邊緣AI算力中心；以及極致餐飲公司設立沉浸式虛擬實境餐飲作為LED面板的應用出海口。透過跨領域布局，聯嘉旨在開闢成長新藍海，實現集團多元化經營的目標。