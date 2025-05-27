和泰：車市掛牌45萬輛不變

車市冷，和泰車年度目標不變。龍頭車廠和泰車（2207）公司表示，目前車市預估維持45萬輛，和泰車本身的販賣目標亦未調整，與年初相同，仍為16.5萬輛，市占率36.7%。

和泰車昨（27）日法說會，和泰車發言人賴志偉表示， 第1季財務表現營收730億，稅後淨利62.9億元，每股稅後純益7.73元，較去年減少的原因有二：和產險有認列地震損失及去年認列一次性處分大樓利益，獲利較去年同期減少；另依會計原則應評價之金融資產，認列金額較去年同期減少。

和泰車表示，今年前四月車市衰退可能是有很多原因，很多車廠可能在做進口的調節或是去年庫存的調節；影響市場的因素仍是貨幣、地緣政治、汱舊換新和促銷。第1季可能市場還在觀察川普的政策方向，和泰車將會持續對市場的變化提出對策。

目前市場高度關注的關稅與貨物稅對車廠與市場的影響，和泰車也承認，未來如果關稅下降，確實會增加持有成本，和泰車將會密切注意販賣狀況。

至於近期的匯率變動問題，和泰車表示日元台幣都在升值，TOYOTA是全球性的品牌，是用台幣計價，美元支付；目前美金雖然也有些調整，但短期來看仍維持原本的匯率，所以不會有影響。