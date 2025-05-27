冠德：2025年營運有信心

冠德（2520）董事長馬志綱昨（27）日表示，雖然今年消費者購屋信心受到影響，導致銷售期拉長，但市場恢復理性，以自住為需求，對房市長期來說是健康發展，對今年營運有信心。

冠德昨日召開股東會，由董事長馬志綱主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利3.1，股票股利1元，合計股利共4.1元。

冠德去年在百億大案「冠德心天匯」完工入帳下，2024年營收286.76億元，稅後純益55.5億元，年增1.3倍，每股稅後純益（EPS）達10.25元，營收、獲利均創下歷史新高。

談到今年房市，馬志綱認為，今年影響消費者信心因素很多，讓個案銷售期拉長，不過以建設公司的角度而言，把產品做得更好、符合需求是關鍵，而冠德是45年的老牌公司，更擁有營造、商場等優勢，手上握有許多大型複合性開發項目，在市場上具有差異性，因此對未來仍具信心。

冠德總經理張勝安補充，未來市場將呈現區域、個案表現，目前蛋黃區支撐力道較強，而冠德的布局都位在市中心的精華地段，且自住客的比例皆達八到九成，影響相對較小。