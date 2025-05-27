泰博擴產新冠快篩試劑

新冠疫情再起，檢測爆缺貨。衛福部下令擴大生產、鋪貨，泰博（4736）昨（27）日宣布，旗下「福爾威創 家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」已啟動全台加班趕工、鋪貨計畫，積極擴大生產以滿足市場需求。

衛福部食藥署表示，近期多次聯繫國內連鎖藥局、超商等通路業者，擴大家用快篩試劑的鋪貨與備貨。最新數據顯示，家用快篩每週產量已超過疾管署預估需求量的兩倍以上，自本週起產能已達每週46萬劑，後續一週產量可望提高至62萬劑。

此外，寶齡表示，也正積極加班生產，滿足家用市場需求；普生表示，來自台灣地區的經銷商以及一般企業詢單量顯著增加。

此外，流感疫苗族群的國光生、東洋、高端，與莫德納已建立合作關係的中化控股，連鎖藥局及醫材通路的大樹、佑全和杏一等公司，今年第2季也有機會展現不錯的成長動能；永信投控因為獨家生產「克流感」抗病毒藥物，已獲衛福部疾管署補庫存採購，也將對第2季業績有明顯貢獻。

在清潔用品方面，毛寶受惠旗下清潔與消毒產品銷量回升，加上第一季毛利率明顯改善，成為防疫股的指標；康那香為國內知名口罩廠，恆大主攻不織布產銷，兩公司都被視為疫情受惠的公司。

泰博表示，已於5月底完成首批30萬劑生產，6月1日至6月7日間將再生產50萬劑，後續每週可生產50萬至100萬劑，並視市場狀況調整產能，確保供應穩定。泰博同時啟動藥局、超商與連鎖零售等多元通路鋪貨，包括在大樹、丁丁、杏一等藥局，以及7-ELEVEN、全家、萊爾富、全聯等通路上架。此外，針對各機關、企業、照護中心等單位需求，泰博亦可提供直接合作的採購管道。

寶齡表示，旗下「飛確」RV2新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，是台灣第一家，也是唯一在後新冠疫情時代正式取得醫材許可證的廠商，因應新冠肺炎疫情升溫，公司正在加班生產檢驗試劑，以供應到連鎖藥局、藥妝連鎖店、大賣場及超商等通路。

永笙的臍帶血細胞新藥REGENECYTE治療「長新冠」，近日獲得美國FDA三項關鍵加速資格，包含RMAT（再生醫療先進療法）認定、恩慈療法收費許可，以及直接申請三期樞紐性臨床試驗資格，成為以細胞療法治療「長新冠」的全球領先者。